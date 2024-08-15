Інциденти на військових базах Німеччини: у Бундестазі підозрюють росію

Нещодавно західні розвідки попередили про терористичні плани росії у Європі. І ось черговий інцидент. Бундесвер закрив дві свої бази через підозру в саботажі — спочатку авіабазу Кельн-Ван, а потім базу НАТО в Гайленкірхені, пише Welt.

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За повідомленням Бундесверу, у Кельні виникла підозра щодо втручання у внутрішню систему питної води. За словами прессекретаря, «аномальні показники» були виявлені під час поточної перевірки питної води. Крім того, була помічена дірка в паркані, «через яку могла пролізти людина».

Після цього воду відключили, а казарму оточили. Пошуки зловмисника не були успішними. Через кілька годин перекриття було знято. Про випадки захворювання через можливе забруднення питної води не повідомлялося. Зразки води зараз проходять подальший аналіз. Військовослужбовців поки будуть забезпечувати водою з каністр

Прессекретар також повідомив, що дірка була знайдена лише в паркані, який веде безпосередньо до власної водопровідної системи казарми. Зовнішній паркан, що оточує всю базу, не був пошкоджений. Влада припускає, що до цього причетні один або кілька зловмисників, і оголосила, що проаналізує відеозаписи.

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На базі НАТО в Гайленкірхені, де дислокуються розвідувальні літаки AWACS, також стався інцидент. Однак повідомлення про те, що військовий аеродром перекритий, спростовуються.

Речник НАТО повідомив, що напередодні ввечері чоловік марно намагався потрапити на територію полігону. Однак йому не дозволили увійти. Після цього база була обстежена в робочому порядку, і поліція розпочала розслідування. База НАТО наразі працює «на повну потужність».

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У НАТО наказали перевірити питну воду на базі. Це був суто захід безпеки після повідомлень з Кельна. Жодних ознак проблем з якістю води в Гайленкірхені не було виявлено.

Речник Міністерства оборони не став коментувати можливу «шкоду для людей». Територіальне командування Бундесверу прокоментувало інцидент у Кельні: «Ми бажаємо членам Бундесверу, які могли постраждати у зв'язку з інцидентом, якнайшвидшого і повного одужання». І додало, що вони працюють «дуже тісно і в дусі довіри» зі слідчими органами для з'ясування обставин справи.

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Голова Комітету з питань оборони в Бундестазі Маркус Фабер підозрює, що за актами саботажу стоїть саме рф.

«Через часову близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий суб'єкт хоче продемонструвати свої диверсійні можливості тут, у нас, — сказав Фабер в інтерв'ю газеті Bild. — Той, хто зараз найбільше в цьому зацікавлений — це путін».

Схожу думку висловив Костянтин фон Ноц, голова Комітету парламентського контролю Бундестагу. «Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція, — сказав він в інтерв'ю телеканалу WELT TV. — Це конкретна робоча гіпотеза для слідства».

Раніше повідомлялося, що росія використовує хакерські атаки і шпигунські інциденти для дестабілізації Європи.

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