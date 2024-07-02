У різних європейських країнах повідомлялося про численні хакерські атаки та шпигунські інциденти. Водночас Європейський Союз звинуватив росію і білорусь у використанні міграції як зброї, підштовхуючи шукачів притулку з третіх країн до своїх кордонів. Відбулося також кілька підозрілих нападів на окремих осіб: в Іспанії знайшли застреленим російського перебіжчика, а в Литві жорстоко побили молотком опозиційного діяча, який перебував у вигнанні. Ці, здавалося б, випадкові напади мають одну спільну рису — усі вони пов'язані з росією. І хоча поодинці вони можуть здаватися незначними, разом ці інциденти становлять те, що експерти з безпеки називають гібридною війною росії проти Заходу. Як заявив старший викладач оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона Род Торнтон, за останні кілька місяців безперечно відбулося зростання кількості цих конкретних видів операцій. Це те, що росіяни нарощують, пише CNN.

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«росія вдається до кампанії саботажу як альтернативи повномасштабній війні з НАТО, яка була б катастрофічною для росії. Це вже давно стало частиною російської військової доктрини — намагатися уникати спроб зіткнення з НАТО на полі бою, тому що вони знають, що програють силам НАТО, — сказав він. — Те, що вони роблять, — це дії, які знаходяться за межею збройного конфлікту, тому вони не підбурюють НАТО до відповіді згідно зі статтею 5».

Торнтон сказав, що навмисно утримуючи атаки нижче порогу збройного конфлікту, росія сподівається посіяти більше розбіжностей всередині НАТО, тому що немає чіткого плану, як діяти.

«НАТО працює тільки тоді, коли всі країни-члени НАТО діють в унісон. Це погано, якщо США, Великобританія, можливо, Франція кажуть: «Давайте зробимо це проти росії», а інші країни кажуть: «Ну, знаєте, ми не хочемо цього робити, нам потрібно почекати».

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Ніколь Волкова, дослідниця росії з американського Інституту вивчення війни, сказала, що головна мета росії зараз — порушити потоки західної військової допомоги Україні.

«Ці гібридні операції є частиною військових зусиль росії, спрямованих на те, щоб послабити рішучість Заходу підтримати Україну і підірвати єдність всередині Заходу, — сказала вона, попередивши, що в довгостроковій перспективі росія може готуватися до більш прямої конфронтації. — росія проводить ці гібридні операції проти НАТО, Заходу, ЄС паралельно зі спробами поліпшити свої звичайні військові можливості для потенційного майбутнього конфлікту з НАТО».

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Спостерігачі за росією кажуть, що москва роками посилювала свої підрозділи для ведення гібридної війни. Найочевиднішою ознакою цього, за їхніми словами, стало підвищення у 2020 році сумнозвісного командира шпигунів Андрія Авер'янова до вищих чинів ГРУ.

«росія завжди була антагоністично налаштована по відношенню до Заходу, — сказав Торнтон. — Ідея про те, що Захід є загрозою, що Захід хоче знищити росію, зробити її меншою державою, слабкою державою… тож кого б ви не поставили при владі в кремлі, все одно буде існувати думка, що Захід по суті є ворогом».

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Раніше повідомлялося, що Павло Казарін розкритикував позицію західних партнерів щодо війни: «Третя світова не починається лише тому, що Україна досі воює».

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