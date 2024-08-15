«Це занадто»: супермодель Наомі Кемпбелл зробила рідкісну заяву про материнство

У новому інтерв'ю для Harper's Bazaar Наомі Кемпбелл, яка є матір'ю двох дітей, назвала їх своїми «найбільшими благословеннями», адже в травні 2021 року вона народила доньку, а в червні 2023 року — сина, пише The News.

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«Це найбільша радість, — зазначила 54-річна зірка. — Найбільше благословення — мати цих двох невинних, прекрасних душ і можливість бути їхньою матір'ю. Я багато чому вчуся щодня. Вони хороші діти».

Розповідаючи про те, як діти впливають на її подорожі, супермодель зазначила: «Я точно не беру їх з Нью-Йорка до Лондона на дводенну зйомку. Це занадто, але мої діти люблять подорожувати».

У червні в попередньому інтерв'ю The Times Наомі розповіла про «страх», який вона відчуває перед майбутнім.

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«Мої діти — це все для мене. Це змушує мене боятися за майбутнє», — сказала вона.

Наомі додала: «Я сподіваюся на кращий світ для моїх дітей. Вони є моїм пріоритетом на 110 відсотків. Я повинна бути поруч з ними в їхній перший день у школі».

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Супермодель також сказала: «Ви зміните свою думку. Ви захочете бути мамою. Я розумію, що економічно це важко. Але у моєї мами не було нічого, і вона змусила це працювати. Це того варте. Це так дивовижно».

Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл нарвалася на критику шанувальників.

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