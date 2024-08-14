Правила переказу з картки на картку змінять: кого стосується та як вплине рішення НБУ на збори волонтерів

Вперше про встановлення лімітів на вихідні карткові миттєві перекази між фізичними особами (P2P — person to person. — Авт.) у Нацбанку заговорили у травні. Як зазначив голова фінустанови Андрій Пишний, робиться це задля боротьби зі злочинними переказами через картки підставних фізичних осіб (так звані «дропи», «мули»). У НБУ впевнені, що 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять.

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Так, за даними Нацбанку, обсяги подібних переказів, які виконують роль транзакційного забезпечення тіньової економіки в різних сферах, можуть становити мільярди гривень. При цьому використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через їхні картки проводять не характерні для фінансового та майнового стану власників платіжні операції на мільйони гривень в день.

Цим представники НБУ не дуже порадували волонтерські організації, надавачів благодійної допомоги та криптовласників. Для цих категорій це рішення може суттєво ускладнити роботу, але для перших це може потягнути за собою більш небажані наслідки, пов"язані із фінансуванням важливих проєктів. Хоча у Нацбанку й запевнили, що не планують обмежувати вхідні транзакції, що може ускладнити діяльність волонтерів. До того, кажуть у Нацбанку, у випадку підтвердження, ліміти можуть збільшувати як виключення.

«При цьому на рахунок можуть надходити інші кошти (заробітна плата, пенсія, стипендія, допомога родичів тощо). Під такі обмеження не потрапляють розрахунки в торговельних мережах, придбання будь-яких товарів. Так, для пересічного власника картки, жодних змін по суті не станеться: понад 95% громадян не відчують нових лімітів», — вважає провідна експертка із фінансового моніторингу одного з українських банків Марина Павленко.

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Тепер же регулятор планує остаточно ухвалити рішення щодо обмеження переказу коштів з картки на картку для фізичних осіб. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю «Економічній правді». За його словами, остаточне рішення буде розглянуте на засіданні правління НБУ цього тижні. Тобто, 12−18 серпня.

«Анонсувавши ці зміни, ми викликали просто шквал критики і нерозуміння у свій бік. Ми комунікували проблематику цих „дропів“ не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», — підкреслив голова НБУ.

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Пишний зазначив, що Нацбанк провів кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Після цього, за його словами, «градус» обговорення знизився.

Втім старший аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус цікавиться, як це буде відбуватися.

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«Цікаво, як саме це буде прописано. Тому що комусь потрібно буде визначати, хто є волонтером, а хто не є. Які будуть підстави такого визначення. Чи не потраплять інші структури, які не мають відношення до волонтерства, до цього списку», — запитує Ус.

Наразі обговорюється можливість запровадження лімітів на перекази з картки на картку, які можуть становити не більше 30 операцій та до 100 тисяч гривень на місяць для одного банку. Нововведення стосуватиметься лише вихідних операцій. Приймати, як і раніше, можна буде необмежену кількість переказів. Ці обмеження мають на меті посилити контроль за фінансовими операціями та запобігти використанню банківської системи для відмивання коштів.

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