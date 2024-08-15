«Шалений драйв»: стало відомо ім’я ведучого нового ігрового шоу

У Києві, де йдуть зйомки романтичного реаліті «Холостяк», розпочалася робота над новим масштабним телепроєктом-грою, який став вже популярним у багатьох країнах світу. За задумом продюсерів, шоу «Клуб 1%» повинен розкрити надможливості людського мозку. Спеціально для зйомок побудований великий високотехнологічний павільйон. Участь у проєкті візьмуть 1200 кмітливців.

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Стало відомо, що ведучим шоу стане незмінний коментатор міжнародного конкурсу «Євробачення» та ведучий проєкту «ЖВЛ» Тімур Міврошниченко.

«Скажу чесно, я вже зараз відчуваю захват, хвилювання і шалений драйв, тому що це цікавий та масштабний проєкт, — зізнався Тімур на запуску зйомок. - Зараз я в процесі підготовки до знімального процесу. Провів дуже багато досліджень, дивився багато адаптацій цього шоу в різних країнах і можу сказати, що це супер цікаво. До останнього питання ти не можеш відірватися і намагаєшся з учасником розгадати загадки. Насправді, це моя давня мрія, щоб телебачення повернуло собі й освітню функцію. Цей проект розвиває наш мозок та дає відпочити, а це плюс».

За правилами проєкту, в кожній програмі учасники відповідають на питання різної складності, змагаючись з іншими у логічному мисленні, вербальних здібностях, просторовій увазі, швидкості реакції. Учасник, який пройде всі етапи та дасть відповідь на заключне питання, на яке може відповісти тільки 1% населення України, перемагає та отримує грошову винагороду, яку зможе витратити на реалізацію мрії.

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В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Тімур Мірошниченко зізнався у викликах під час великої війни.

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