«Є негативні новини»: експерт про наслідки наступу ЗСУ на Курщину та призначенні генерала Москальова

Наразі неможливо оцінити успішність операції ЗСУ на Курщині. Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський на espreso.tv. Він додав, що окупанти взялись перекидати деякі підрозділи зі сходу ще до початку бойових дій на Курщині, адже зняти бригади з Вовчанська, Покровського напрямку та Часового Яру й перекинути їх у Курську область за два дні неможливо.

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«Можливо, розрахунок був виправданий в плані того, що росіяни частину підрозділів витягнуть зі сходу. Або завдання полягало в тому, щоб зірвати наступ на Сумщину. Не знаючи конкретних планів, на основі яких формувався задум операції на Курщині, ми не можемо оцінити її успішність, — пояснив Киричевський. — Ми входимо в етап війни, коли потрібно готуватися до всіх можливих сценаріїв. З одного боку, є негативні новини про те, що росіяни не зупиняють рух на Покровському напрямку. З іншого боку, генерал Москальов очолив військову комендатуру України в Курській області».

Поки росіяни намагаються захопити більше території на сході, ми намагаємося просуватися на Курщині, щоб потім перерізати їхні логістичні комунікації, які живлять війська на Донбасі.

«Нам доведеться й надалі вести поточні бойові дії», — сказав експерт.

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Раніше колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов проаналізував, як російська армія може помститися Україні за наступ на Курщину.

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