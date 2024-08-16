В Україні запрацював закон про медичний канабіс: як це буде

З 16 серпня 2024 року в Україні запрацював закон про медичний канабіс. Згідно з перехідними положеннями, чинності документ набув наступного дня після опублікування — 16 лютого 2024 року. Проте на те, аби ввести закон у дію, законодавці передбачили пів року з дня набрання чинності.

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Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Використання препаратів, виготовлених на основі медичного канабісу, вже дозволено у 56 країнах світу, серед яких Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Франція, Чехія, а також Ізраїль, США та Канада.

Насамперед медичний препарат використовуватимуть для лікування ветеранів і онкохворих. В Україні дозволено використання канабісу, який виростили всередині нашої країни.

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Виробництво ліків на основі такого канабісу мають жорстко контролювати на всіх етапах. Вирощувати рослину дозволено лише тим юридичним особам, які мають ліцензію та GMP-сертифікат. Умова, за якої таке культивування дозволено, — використання насіння, зібраного з сортів рослин, у висушеній соломі якого гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканабінолу не перевищує 0,2%.

При цьому робити це можна виключно під цілодобовим відеонаглядом з доступом до Нацполіції. Кожен кущ канабісу матиме окреме кодування, що дозволить простежити рух рослини до пацієнта.

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Такі препарати можна буде отримати виключно за електронним рецептом. Останній виписуватимуть пацієнту згідно з його станом, як зараз це відбувається з морфіном.

«Медичний канабіс — це лікарський препарат, який зареєстрований у більше, ніж 56 країнах світу. Це і Америка, і Австрія, і Європа, де вже його широко використовують. Медичний канабіс можна використовувати у різних сферах медицини. Це і онкологія, і нейрохірургія, і неврологія, і ті хворі хоспісні, які потребують просто якість життя покращити. Тільки Україна ще чекає цього часу „х“, коли він буде легалізований у нас», — прокоментував знеболювальний ефект медичного канабісу завідувач відділення інтенсивної терапії обласного онкодиспансеру Максим Скрипник у коментарі «Суспільному».

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У законі також прописано, що розповсюдження канабісу для рекреаційного споживання — це, як і раніше, злочин, який розслідуватиме поліція відповідно до законодавства.

Нагадаємо, Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт 21 грудня 2023 року. Тоді його підтримали 248 народних депутатів. Але наступного дня, 22 грудня, члени фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Олексій Кучеренко та інші зареєстрували проєкт постанови 7475п про скасування рішення парламенту щодо ухвалення в другому читанні та в цілому законопроєкту про медичний канабіс.

Внесення цієї постанови заблокувало підписання документа президентом та, відповідно, введення його в дію. У січні голосування за цю постанову Рада провалила, тим самим розблокувавши підписання закону.

Фото pixabay

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