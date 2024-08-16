Популярна співачка та блогерка стала ведучою Нацвідбору дитячого «Євробачення»

Відомий шоумен Тімур Мірошниченко та популярна співачка та блогерка Анна Трінчер стануть ведучими Національного відбору на дитяче «Євробачення-2024». Нагадаємо, фінал відбудеться вже у вересні, а сам конкурс цього року вперше пройде у Мадриді (Іспанія). До Нацвідбору потрапили п’ятнадцятеро учасників. До фінального етапу їх готують зіркові наставники: Таянна, Євген Хмара та Мішель Андраде.

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Нагадаємо, у 2015 році Анна Трінчер і сама представляла Україну на дитячому «Євробаченні» і тоді зайняла одинадцяте місце з сімнадцяти можливих.

Минулого року дитяче «Євробачення» проходило у Ницці (Франція) і тоді Україну представляла Анастасія Димид з піснею «Квітка» та посіла пʼяте місце.

«ФАКТИ» писали, що Тімур Мірошниченко став ведучим нового ігрового шоу.

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