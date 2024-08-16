Простий пиріг з виноградом: приготуйте до ранкової кави
Ця випічка дуже ароматна, пухка та смачна. Рідні та близькі точно її оцінять. Фруктова композиція тут залежить тільки від власної фантазії та смаку, але дуже смачно виходить поєднання з виноградом, пише Smaker.
Інгредієнти
- 3 яйця
- щіпка солі
- 8 столових ложок цукру
- 1 маленька ванільний цукор (16 г)
- ½ палички рослинного маргарину (125 г) — м'якого
- 10 столових ложок пшеничного борошна
- 1 і ½ чайної ложки розпушувача
- приблизно 400−500 г винограду
Приготування:
У великій мисці змішайте яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром (додавайте цукор поступово). Для ласунів або при вживанні кислих фруктів пропоную додати ще 2 столові ложки цукру, тож 10 разом — буде дуже солодко!
Додайте нарізаний шматочками маргарин і потроху додайте борошно і розпушувач. Перемішайте все міксером до однорідності.
Невелику форму для кексу діаметром 20−22 см застелити папером для випічки. Виливаємо в нього тісто і рівномірно розподіляємо його по дну форми (краще всього використовувати ложку, тому що тісто буде досить густим). Тіста зовсім небагато, але не переживайте — під час випічки воно розшириться. Зверху викласти фрукти. За бажанням посипте коричневим цукром.
Випікати при 180 С приблизно 40 хвилин на середньому рівні духовки (моя без конвекції). Виконайте тест «суха паличка», щоб переконатися, що він пропікся (якщо паличка суха, без липкості — пиріг готовий).
Нагадаємо рецепт сливового пирога.42
Читайте нас у Facebook