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Простий пиріг з виноградом: приготуйте до ранкової кави

20:32 18 серпня 2024
пиріг з виноградом

Ця випічка дуже ароматна, пухка та смачна. Рідні та близькі точно її оцінять. Фруктова композиція тут залежить тільки від власної фантазії та смаку, але дуже смачно виходить поєднання з виноградом, пише Smaker.

Інгредієнти

  • 3 яйця
  • щіпка солі
  • 8 столових ложок цукру
  • 1 маленька ванільний цукор (16 г)
  • ½ палички рослинного маргарину (125 г) — м'якого
  • 10 столових ложок пшеничного борошна
  • 1 і ½ чайної ложки розпушувача
  • приблизно 400−500 г винограду

Приготування:

У великій мисці змішайте яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром (додавайте цукор поступово). Для ласунів або при вживанні кислих фруктів пропоную додати ще 2 столові ложки цукру, тож 10 разом — буде дуже солодко!

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Додайте нарізаний шматочками маргарин і потроху додайте борошно і розпушувач. Перемішайте все міксером до однорідності.

Невелику форму для кексу діаметром 20−22 см застелити папером для випічки. Виливаємо в нього тісто і рівномірно розподіляємо його по дну форми (краще всього використовувати ложку, тому що тісто буде досить густим). Тіста зовсім небагато, але не переживайте — під час випічки воно розшириться. Зверху викласти фрукти. За бажанням посипте коричневим цукром.

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Випікати при 180 С приблизно 40 хвилин на середньому рівні духовки (моя без конвекції). Виконайте тест «суха паличка», щоб переконатися, що він пропікся (якщо паличка суха, без липкості — пиріг готовий).

Нагадаємо рецепт сливового пирога.

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