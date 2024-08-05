Сливовий торт: смачна випічка закарпатської кухні
Сливовий торт — незамінні ласощі під час дозрівання слив. Смачний, декоративний і простий у приготуванні десерт. Тому сміливо готуйте та пригощайте рідних, ділиться фудблогер Олександр Худак.
Складники:
- 150 г борошна
- 120 г масла
- 1 пакетик розпушувача
- 1 яйце
- 80 г цукру
- 800 г слив
- 1 столова ложка кориці
Приготування:
Яйця змішати з цукром, додати м’яке масло, борошно і пакетик розпушувача. Замішане тісто поставте в холодильник на пів години. Тим часом розріжте сливи навпіл і видаліть кісточки.
Дві третини охолодженого тіста розкачайте на присипаній борошном дошці та викладіть у круглу форму. Розподіліть долонею так, щоб форма для торту мала бортик пів сантиметра. Викладіть половинки слив по колу, починаючи з краю, потім заповніть внутрішню частину і накрийте всю поверхню сливами зрізом вгору. Посипати корицею.
З тіста, що залишилося, руками скачайте палички відповідної довжини для решітки і покладіть їх товщиною не більше 3 сантиметрів на сливи спочатку в один, а потім в інший бік. На завершення посипте готовий пиріг столовою ложкою цукру і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
Подавати нарізаним на шматочки.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пляцка «Солодкий поцiлунок», який випікається з двох видів тіста одним коржем.
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