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Сливовий торт: смачна випічка закарпатської кухні

20:30 7 серпня 2024
Сливовий торт

Сливовий торт — незамінні ласощі під час дозрівання слив. Смачний, декоративний і простий у приготуванні десерт. Тому сміливо готуйте та пригощайте рідних, ділиться фудблогер Олександр Худак.

Складники:

  • 150 г борошна
  • 120 г масла
  • 1 пакетик розпушувача
  • 1 яйце
  • 80 г цукру
  • 800 г слив
  • 1 столова ложка кориці

Приготування:

Яйця змішати з цукром, додати м’яке масло, борошно і пакетик розпушувача. Замішане тісто поставте в холодильник на пів години. Тим часом розріжте сливи навпіл і видаліть кісточки.

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Дві третини охолодженого тіста розкачайте на присипаній борошном дошці та викладіть у круглу форму. Розподіліть долонею так, щоб форма для торту мала бортик пів сантиметра. Викладіть половинки слив по колу, починаючи з краю, потім заповніть внутрішню частину і накрийте всю поверхню сливами зрізом вгору. Посипати корицею.

З тіста, що залишилося, руками скачайте палички відповідної довжини для решітки і покладіть їх товщиною не більше 3 сантиметрів на сливи спочатку в один, а потім в інший бік. На завершення посипте готовий пиріг столовою ложкою цукру і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Подавати нарізаним на шматочки.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пляцка «Солодкий поцiлунок», який випікається з двох видів тіста одним коржем.

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