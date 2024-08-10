Ароматна, смачна, з’їдається ще теплою: рецепт літньої галети з яблуками та сливами

Для тих, хто любить випічку, але не хоче довго працювати з борошном, рецепт французької галети — просто знахідка. Її можна приготувати з різними фруктами.

ВІДЕО ДНЯ

Галета — це круглий плоский пиріг на основі простого пісочного тіста. Він може бути як солодким, так і не солодким. Вважається одним із найпростіших і найшвидших у приготуванні пирогів.

Тісто цікаве, не жирне, як зазвичай у галеті. Зараз багато різних фруктів, тому яку начінку взяти питання дуже просте. Господині сайта для жінок запропонували приготувати галету з яблуками та сливами.

Інгредієнти:

РЕКЛАМА

200 г кисломолочного сиру

80 г вершкового масла

1 ст л цукру

1 ч л ванільного цукру

2 жовтки

150 г борошна (може, трохи більше, але щоб тісто було не забитим)

1 с л розпушувача

дрібка солі

Для начинки:

сливи, яблука

1−2 ст л кукурудзяного крохмалю

1−2 ст л цукрової пудри

молоко з цукром (для змащування боків)

РЕКЛАМА

Приготування:

Сир перемішати з вершковим маслом, цукром та ванільним цукром. Додати 2 жовтки і також об’єднати з сирною масою.

РЕКЛАМА

Всипати борошно, чайну ложку розпушувача та дрібку солі, замішати тісто. Загорнути у пакет і у холодильник на 15−20 хвилин.

Сливи, яблука помити, почистити, розрізати навпіл. Перекласти у миску і додати кукурудзяний крохмаль, та за бажанням, столову ложку цукру.

Тісто викласти на пергамент, посипати борошном та розкатати. Викласти начинку, розрівняти.

Загорнути краї галети. Змастити їх молоком з цукром.

Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці 30−35 хв.

Готову галету посипати цукровою пудрою.

Тісто виходить таким смачним, що випічка з'їдається ще теплою. Щоб галета була смачнішою, потрібно покласти більше начинки.

У відео господиня показала, як готується галета з персиками.

Ми також розповідали, як приготувати сливовий пиріг по закарпатському рецепту та варення зі слив та яблук.

93

Читайте нас у Facebook