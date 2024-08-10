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Ароматна, смачна, з’їдається ще теплою: рецепт літньої галети з яблуками та сливами

10:55 10 серпня 2024
галета

Для тих, хто любить випічку, але не хоче довго працювати з борошном, рецепт французької галети — просто знахідка. Її можна приготувати з різними фруктами.

Галета — це круглий плоский пиріг на основі простого пісочного тіста. Він може бути як солодким, так і не солодким. Вважається одним із найпростіших і найшвидших у приготуванні пирогів.

Тісто цікаве, не жирне, як зазвичай у галеті. Зараз багато різних фруктів, тому яку начінку взяти питання дуже просте. Господині сайта для жінок запропонували приготувати галету з яблуками та сливами.

Інгредієнти:

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200 г кисломолочного сиру
80 г вершкового масла
1 ст л цукру
1 ч л ванільного цукру
2 жовтки
150 г борошна (може, трохи більше, але щоб тісто було не забитим)
1 с л розпушувача
дрібка солі

Для начинки:
сливи, яблука
1−2 ст л кукурудзяного крохмалю
1−2 ст л цукрової пудри
молоко з цукром (для змащування боків)

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Приготування:

Сир перемішати з вершковим маслом, цукром та ванільним цукром. Додати 2 жовтки і також об’єднати з сирною масою.

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Всипати борошно, чайну ложку розпушувача та дрібку солі, замішати тісто. Загорнути у пакет і у холодильник на 15−20 хвилин.

Сливи, яблука помити, почистити, розрізати навпіл. Перекласти у миску і додати кукурудзяний крохмаль, та за бажанням, столову ложку цукру.

Тісто викласти на пергамент, посипати борошном та розкатати. Викласти начинку, розрівняти.

Загорнути краї галети. Змастити їх молоком з цукром.

Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці 30−35 хв.

Готову галету посипати цукровою пудрою.

Тісто виходить таким смачним, що випічка з'їдається ще теплою. Щоб галета була смачнішою, потрібно покласти більше начинки.

У відео господиня показала, як готується галета з персиками.

Ми також розповідали, як приготувати сливовий пиріг по закарпатському рецепту та варення зі слив та яблук.

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