Потап знову змінив стиль і став схожим на лідера антиукраїнського гурту. Куди далі?

Репер-менеджер Потап продовжує лякати шанувальників: після порівнянь зі старим дідуганом у артиста виявили «схожість» з лідером гурту Limp Bizkit Фредом Дерстом, який зганьбився своєю антиукраїнською позицією.

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Справа в тому, що кілька годин тому Олексій Потапенко опублікував пост про те, чим займається зараз.

«Важко працюємо в офісі в Барселоні. Продовжуємо рухатися вперед, продовжуємо творити, залишаємось справжніми», — написав артист.

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Цього разу коментарів було набагато більше, ніж три, і всі вони були в цілому позитивними.

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Але в одному з дописів Потапа порівняли з Фредом з гурту Limp Bizkit.

На перший погляд, в цьому немає нічного незвичайного — порівняли, то й що, у кожного є право на власну думку. Але в даному випадку йдеться про соліста гурту Limp Bizkit Фреда Дерста, який займає пропутінську позицію, був готовий отримати російське громадянство і навіть переїхати в окупований Крим.

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Фред Дерст

В цілому гурт Limp Bizkit з 2015 року займає антиукраїнську позицію, а в лютому 2023 року створив кліп на пісню Out Of Style. У ньому з допомогою технології діпфейку зобразили президента Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна. Останнього зіграв саме Фред Дерст. Також в кліпі показали північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, лідер Китаю Сі Дзіньпіна і президента США Джо Байдена.

Крім того, в 2015 році Служба безпеки України заборонила Фреду Дерсту в'їзд на територію держави строком на 5 років. Його внесли до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України через виступи в окупованому Криму та підтримку терористичних угруповань днр та лнр.

Звичайно, Потап може не зважати на те, що пишуть у соціальній мережі шанувальники, але у нинішній ситуації здається більш логічним, якби він озвучив свою позицію, адже порівняння з антиукраїнським репером — нічим не краще за порівняння з німецьким чи кремлівським «фюрером».

Нагадаємо, що, на відміну від Потапа його дружина Анастасія не дає жодних приводів для сумнівів у своїй позиції.

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