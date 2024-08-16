Шевченківський суд Києва зобов’язав ДБР розпочати розслідування щодо законності походження коштів, за які родина голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького придбала елітну нерухомість у Києві восени 2022 року.

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Про це повідомив волонтер і блогер Назар Приходько, який опублікував відповідне судове рішення.

Він зазначив, що НАБУ та СБУ вже розслідують справу, яка стосується підлеглого Володимира Кудрицького, екс-начальника департаменту безпеки НЕК Сергія Тоцького, якого підозрюють у розкраданні коштів Укренерго на закупівлі бронежилетів весною 2022 року. Блогер підкреслив, що звернувся із заявою про злочин до ДБР із закликом перевірити зв’язок між отриманими в результаті нелегальної схеми коштами та придбанням родиною голови НЕК «Укренерго» нерухомості восени того ж року у Києві.

«Слідчі мають встановити причини „скромності“ пана Кудрицького. А саме — чи не пов’язані вони з тим, що гроші на купівлю, а це орієнтовно 20 млн грн, мали якесь „невдобне“ походження. Наприклад, від схеми із „бронежилетами“, яка була реалізована за кілька місяців до купівлі нерухомості, весною 2022 року. Виконавцем схеми, нагадаю, за інформацією СБУ та НАБУ, був безпосередній підлеглий Кудрицького — начальник безпеки Укренерго Сергій Тоцький. За сумісництвом — фунт братів Клюєвих у їхньому сонячно-енергетичному бізнесі та син генерала Тоцького, екс-заступника голови СБУ часів Януковича, автора планів штурму Майдану, який після розстрілу Небесної сотні втік до росії», — пише волонтер.

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Він вважає нікчемними виправдання Володимира Кудрицького щодо «ринкової ціни» бронежилетів, наводячи в якості порівняння аналогічну закупівлю фондом «Повернись живим» за ціною втричі дешевше, ніж «Укренерго».

Волонтер також зазначив, що нещодавно НАБУ почало розслідування справи про можливу участь Кудрицького у схемі з безоплатного постачання електроенергії для компанії з орбіти Ігоря Коломойського «Юнайтед Енерджі».

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«Кінець лютого, початок березня, росіяни оточили Київ, лютують у Бучі, а у цей час пан Кудрицький безоплатно відпускає компанії Юнайтед Енерджі електроенергії на 1,4 млрд грн (доведена НАБУ шкода — 0,7 млрд грн). Цю несамовито тупу та жадібну схему, коли із грубими порушеннями правил енергоринку крадеться державний ресурс, важко пояснити інакше, ніж зрадою… І тепер доводиться, вже не прикриваючись, разом із його компанією спільно намагатися перевісити відповідальність за вкрадений ярд на банк-гарант, який не схотів сплачувати за чужий злочин. Кудрицький і Коломойський разом борються з банком у судовому процесі — що це, як не «явка з повинною?» — вважає блогер.

Він підкреслив, що наразі проти голови «Укренерго» Володимира Кудрицького розслідується п’ять кримінальних проваджень.

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«Маємо дві справи НАБУ (одна спільна із СБУ), де фігурують прямі підлеглі голови НЕК, дві справи НАБУ, де головний фігурант сам Кудрицький, і одну справу ДБР, де також фігурантом є Кудрицький. Загалом 5 (п'ять) кримінальних проваджень», — підсумовує Назар Приходько.

Нагадаємо, раніше громадські активісти закликали правоохоронців перевірити причетність голови «Укренерго» Кудрицького до схеми розкрадання електрики.

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