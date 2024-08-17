Спеку, що повернулася, трохи зіб'ють дощі та град: жителям яких областей не варто розлучатися з парасольками у вихідні

В Україну повертається «пекельна спека», яка панувала в країні місяць тому.

За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, у суботу, 17 серпня, очікується +29+33 градуси, а на сході буде трохи прохолодніше — до +27+29 градусів. А вже у неділю, 18 серпня, та у понеділок, 19 серпня, стовпчики термометрів у більшості областей України досягатимуть +30+35 градусів і вище. Така погода утримається наступного тижня, спека спаде лише до Дня Незалежності — 24 серпня.

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«17 серпня в Україні буде сухо та сонячно, а ось 18 серпня, у неділю, на заході, півночі та в центральній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півдні та сході — без опадів. У Києві в суботу очікується суха та спекотна погода, до +30+32 градусів. У неділю, 18 серпня, спека в столиці посилиться, вдень максимально до +32+35 градусів. Втіха, що в неділю в другій половині дня чи надвечір у Києві ймовірні локальні грозові дощі», — додала синоптикиня.

А метеоролог Ігор Кібальчич зазначає, що спека пов'язана з надходженням до України сухої повітряної маси африканського походження. «Тому температура повітря в усіх областях помітно підвищиться, проте у нічний час все ще відчуватиметься комфортна прохолода, особливо у північно-східній частині країни. Під впливом області підвищеного тиску дощів не передбачається, за винятком окремих районів на заході України. У центральних, південних та східних регіонах збережеться сильна посуха та вкрай низькі рівні на річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра», — додав він.

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Субота, 17 серпня.

У західних областях переважно без опадів, лише на Прикарпатті та Буковині можливі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +28…+33 °С. У Карпатах вночі +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С.

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У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +27…+32 °С.

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +28…+33 °С.

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У південній частині та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С.

У східних областях малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +25…+30 °С.

Неділя, 18 серпня.

У західних областях вночі на Закарпатті, вдень у більшості областей регіону, крім Полісся, пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень місцями сильні зливи та град. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, при грозах можливі шквали, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +28…+33 °С. У Карпатах вночі +10…+15 °С, вдень +19…+24 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +29…+34 °С.

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +30…+35 °С.

У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +18…+23 °С, вдень +31…+36 °С.

У східних областях малохмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +28…+33 °С.

В Укргідрометцентрі попереджають, що три доби буде спекотно, з температурою вночі 14−20 градусів, на узбережжі морів до 23 градусів, а вдень — до 28−34 градусів. 17 серпня у південній частині та на Кіровоградщині, 18−19 серпня в Україні, крім заходу та півночі, місцями сильна спека — до 35−37 градусів. Переважно без опадів, лише у західних, Вінницькій, в неділю і в Житомирській, Київській та Черкаській областях місцями короткочасні дощі з грозами.

Про те, яких ще погодних сюрпризів можна очікувати від серпня, раніше розповідали синоптики.

Фото Pixabay

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