Український співак заговорив про інтим з тещею

Пісню «Тьоща» співак Панас Буйний, відомий епатажним образом та гострим слівцем у бік ворогів, разом з командою дуже довго не могли випустити у світ. Вперше він виконав її на розігріві концерту Олі Полякової в Білій Церкві, щоб дізнатись думку глядачів. Тоді отримав багато позитивних відгуків, чимало людей розривало дірект питанням: коли вже нарешті вийде ця пісня?

«Це була наша перша проба пера, — розповідає артист. - На початку створення проєкту я, спілкуючись зі своїм другом, а тепер продюсером Богданом Нестором, випадково наспівав приспів пісні й кусок мелодії вирвався за текстом. Богдан від почутого зразу сказав, що це треба записати, бо це хіт на всі часи! Ми за 10 хвилин накинули гармонію та куплети, з цієї пісні й стартував наш проєкт «Панас Буйний».

Також ми одноголосно прийняли рішення, що треба створювати конкуренцію нашому шоубізнесу, й от так з простого жарту зародилась пісня. Теща для мене — це ходячий піар в широкі маси людей. Це підтримка, максимальна любов до зятя та смачні голубці при кожній зустрічі. Моя теща — це уособлення любові, хорошого гумору, драйву та щирих емоцій".

За словами артиста, він має надію, що ця пісня теж позитивно вплине на настрій наших захисників та захисниць. Адже крапля позитиву завжди повинна бути присутньою в житті.

«Панас Буйний живе і дихає українським повітрям, під українським небом з найкращими незламними людьми. Разом з колегами — Юліком та Заліском — ми виступаємо з благодійними заходами для підтримки наших захисників. Чимало концертів дали для військових в різних куточках України. Готуюсь до свого першого сольного концерту. Все буде Україна!» — переконує співак.

Нагадаємо, українська співачка Alyosha, яка після повернення зі США поринула в роботу, представила вже другу пісню — провокативну і водночас ліричну композицію «Причастя».

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