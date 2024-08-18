Пошкоджені будинки та авто, вбиті тварини: що відомо про наслідки нічної атаки ворога на Київщину

В результаті падіння уламків від збитих ворожих цілей під час атаки росії на Київську область зафіксовано руйнування приватних будинків та чотирьох авто, а також загибель тварин.

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Про розповіли у Київській обласній військовій адміністрації (ОВА).

За словами начальника Київської ОВА, зранку ворог атакував область ракетами.

«В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає», — повідомив він.

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Також внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків. Окрім цього є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибито вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується

Уламками були пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу.

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Своєю чергою, в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України показали фото наслідків атаки росіян.

Руйнування внаслідок обстрілу

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Відновленню будівля вже не підлягає

Жертвою обстрілу став і дворовий пес

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 18 серпня, окупанти направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Ці ракети вдалось знищити на підльоті до Києва. Водночас Київ було також атаковано кількома дронами. А вже під час другої хвилі росіяни випустили у бік Києва ймовірно крилаті ракети «Іскандер-К». Їх теж було знищено. У Києві внаслідок атаки ворога влучань не було, постраждалих немає.

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