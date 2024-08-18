Люди опинились в пастці: загарбники вдарили по будинку в Херсонській області (відео)
Сьогодні, 18 серпня, російські військові вчергове завдали удару по цивільній інфраструктурі Херсонської області. Через ворожу атаку люди опинились у пастці у власному будинку.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
«Сьогодні вранці окупанти атакували населений пункт в передмісті Херсону», — повідомили правоохоронці.
За даними поліції, ворожий снаряд влучив у житловий будинок, через що було заблоковано двоє людей. В результаті влучання почалася пожежа, і літні люди в будинку опинилася в пастці.
«Рятувальники прибули вчасно та ліквідували пожежу», — додали в МВС.
Нагадаємо, вчора російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі у Херсонській області. Під ворожим ударом опинились заклади освіти та будинки.
Нагадаємо, в ніч на неділю та вранці 18 серпня росіяни атакували Україну ударними дронами та балістичними ракетами. Сили ППО знищили три ракети та всі БПЛА.205
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