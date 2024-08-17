Швидкість і несподіванка: німецький генерал назвав умови успіху у війні проти росії

Головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування у Міноборони Крістіан Фройдінг після свого візиту до Києва заявив, що українське військове керівництво добре розуміє свої дії у Курській області. Про це він сказав у програмі Бундесверу Nachgefragt.

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Україна своєю атакою переслідує кілька цілей, зазначив він:

«По-перше, українська оборона на Донбасі перебуває під величезним тиском. Отже, це цілеспрямована атака. По-друге, російське суспільство має бути збентежене, коли війна перенесена в середину рф. По-третє, українському населенню пояснюють, що захисники країни ще можуть проявити ініціативу. Наступ був „справжнім підбадьоренням“ для українського населення. Якби ці території можна було утримувати довше, вони також могли б бути використані, як монета для політичних переговорів у майбутньому».

За словами генерал-майора, Україна дуже добре підготувалася до наступу:

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«Вони знали, що місцевість у цьому районі сприятлива для наступальної операції, що там було скупчення військ погано підготовленими силами і що там є важливі матеріально-технічні засоби. Поки що спроби росії повернути під контроль спірну територію відбиті. Наразі росія стягує додаткові сили. З того, що ми бачимо, це неактивні сили. В регіон були перекинуті війська з Калінінграда на Балтійському морі. Слід очікувати, що російські сили готуватимуть контратаки. Українські сили також готові відповісти на це».

Навіть якщо громадський інтерес зараз зосереджений на просуванні під Курськом, центр бойових дій в українській війні все ще знаходиться на Донеччині, сказав Крістіан Фройдінг. За словами генерал-майора, «там продовжує відбуватися найбільше стрілянини та смертей».

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Зокрема, запекла боротьба проходила на ділянці фронту навколо міст Авдіївка та Часів Яр.

«Там росіянам вдається досягати прогресу щодня, досягаючи невеликих, але постійних успіхів на місцевості, — коментує Фройдінг. — Окупантам вдалося подолати Сіверськодонецький канал у кількох місцях і утворити невеликі плацдарми. Це, безперечно, критична ситуація. Якщо росіянам вдасться взяти Часів Яр, то це в певному сенсі відкриє ворота далі на захід».

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Безумовно, наступ українських Збройних Сил на Курську несе в собі ризики, зазначив експерт. Це знає й українське керівництво.

«Але може бути значна динаміка, якщо цю операцію провести успішно. І тому я добре розумію, чому вони вирішили розпочати цю операцію, попри ризик. Українці вже взнали, що успіху проти росії можна досягти за рахунок швидкості та несподіванки».

Раніше відомий експерт пояснив, чому наступ на Курськ може стати переломним у війні.

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