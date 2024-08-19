Метеоролог Ігор Кібальчич, який зазначав, що повернення спеки в Україну пов'язане з надходженням сухої повітряної маси африканського походження, дав прогноз погоди на поточний тиждень.

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«Найбільш високі температурні показники відзначатимуться у південних, центральних та східних регіонах. У зв'язку з відсутністю циклонічної діяльності та низьким вмістом вологи у повітрі, ймовірність дощів очікується незначною. Подекуди локальні грозові зливи можливі лише у західних областях. Таким чином, збережуться умови для подальшого розвитку посухи та зростання ризиків пожежної небезпеки», — зазначив він.

У понеділок, 19 серпня, у західних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. На решті території України без опадів. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с, у західній частині змінних напрямків. Температура повітря вночі +15…+20 °С, на узбережжі морів +18…+23 °С; вдень +32…+37 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 20 серпня, в Україні опадів не передбачається, лише у західній частині вночі та вранці місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, на узбережжі морів +18…+23 °С; вдень +33…+38 °С, у західних областях +28…+33 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У середу, 21 серпня, в Україні утримається погода без опадів, лише у західній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень в окремих пунктах можливі град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на Лівобережжі країни південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, на узбережжі морів +19…+24 °С; вдень +34…+39 °С, у західних областях +29…+34 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У четвер, 22 серпня, у більшості областей України опадів не очікується. Вітер на Правобережжі країни північно-західний, 7 — 12 м/с; на Лівобережжі змінних напрямів, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, на узбережжі морів +19…+24 °С; вдень у північних та західних регіонах +26…+31 °С, на решті країни +34…+39 °С.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 23 серпня, на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі +10…+15 °С, вдень +27…+32 °С; на решті території країни вночі +15…+20 °С, вдень +30…+35 °С.

Фото Укргідрометцентру

У суботу, 24 серпня, по всій території України утримається суха та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на узбережжі морів до +21 °С; вдень +29…+34 °С, на південному заході країни місцями +35…+38 °С.

У неділю, 25 серпня, як і у попередні дні, очікується спекотна і суха погода в усіх регіонах країни. Вітер північної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С, на південному заході країни місцями +36…+38 °С.

Раніше Ігор Кібальчич прогнозував, що у серпні спекотна погода та нестача дощів стануть ключовими особливостями третрього місяця літа. А основна частина опадів прийдеться на другу та третю декади.

Фото Pixabay

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