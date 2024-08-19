Викрадали авто та пропонували викупити за півціни: Італія видала Україні організатора злочинної схеми (відео)

У серпні 2022 року правоохоронці затримали викрадача елітних автівок, а також викрили банду автовикрадачів у складі п'ятьох осіб, які пропонували власникам автівок викупати їх за півціни.

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Як повідомляють в Офісі генпрокурора, тоді правоохоронці провели понад 50 обшуків на території дев’яти областей. П’ятьом учасникам групи було повідомлено про підозру, а організатора — громадянина рф — оголошено в міжнародний розшук.

Наразі стало відомо, що росіянина екстрадували в Україну з Італії, де його було затримано у 2023 році.

«За даними слідства, екстрадований організував злочинну схему викрадення автівок та вимагання у власників коштів за їхнє повернення. До злочинної діяльності громадянин рф залучив групу осіб, які у Телеграм чаті пропонували власникам викрадених автомобілів повернути їх за півціни. Якщо вони відмовлявся сплачувати грошову винагороду, підозрювані реалізовували транспортний засіб або розбирали його та продавали запчастини, змінюючи номерні знаки рам, кузовів та агрегатів», — йдеться у повідомленні.

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Наразі організатору обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 15 млн 140 тис грн.

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Раніше українські правоохоронці правоохоронці провели спецоперацію із затримання членів угруповання, жертвами якого ставали особи, діяльність яких пов'язана з криптовалютою. Серед фігурантів — мешканці Харкова, Дніпра, Києва, Київської та Кіровоградської областей.

Фото зі сторінки ОГ

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