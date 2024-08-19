Уламок досі знаходиться в голові: фронтмен гурту «Роялькіт» про своє поранення та ситуацію на Запорізькому напрямку
Бійці 15-ї бригади Нацгвардії «Кара-Даг» утримують село Мала Токмачка у Запорізькій області, яка весь час знаходиться під ударом окупантів. Захисники впевнені, що не можна втрачати цей населений пункт.
У новому відео проєкту «Український Свідок» — бійці 15-ї бригади НГУ «Кара-Даг» на Запорізькому напрямку, у складі якої воює фронтмен гурту «Роялькіт» Роман Гаман. Хлопці розповіли про поточну ситуацію на цій ділянці фронту та показали місто Оріхів та село Мала Токмачка, вщент зруйновані росіянами.
«Будь-який клаптик землі — наш, нікому її віддавати не можна. Це наша українська земля, — розповідає командир гармати з позивним „Грім“. — Але важливо не тільки це: якщо втратити Малу Токмачку, то можливе оточення Роботиного».
Про штурми на цьому напрямку розповідає «Хорол», командир артилерійського дивізіону бригади. «Росіяни штурмують на мотоциклах, — розповідає військовий. — Буквально вчора була така спроба, яку ми вдало відбили. Знищили кількох бійців та кілька одиниць техніки». У супроводі бійців підрозділу журналісти проєкту їдуть у Малу Токмачку. «Хорол» родом із цього села і разом зі своїми побратимами стоїть тут з березня 2022 року. Росіяни зруйнували його будинок, який ще донедавна був цілим. Наслідки прильоту можна побачити на відео.
Також «Український Свідок» поговорив з Романом Гаманом, лідером музичного гурту «Роялькіт». За кілька днів до інтерв’ю на Youtube-каналі гурту вийшов кліп на пісню «Токмачка». Роман воює у складі 15-ї бригади НГУ на цьому напрямку з січня 2023 року. «Вся моя служба пов’язана із Токмачкою, — каже музикант. — Я воював тільки на цьому напрямку, тут всі мої побратими. Поранення теж сталося у Токмачці».
Під час бою Роман дістав поранення у голову: уламок потрапив йому у мозок. Музикант каже, що це був унікальний досвід, який варто запам’ятати. «Залетіло прямо в укриття, — згадує Роман. — Звуку не було, тільки кольори спалаху. Я не відчував тіла, я перетворився на точку, яка думає. І вже тоді вирішив, що подібний досвід мало з ким трапляється, він вартий того, щоб його зафіксувати». Знімок його МРТ з уламком, який досі знаходиться у голові бійця, став обкладинкою для нової пісні гурту «Роялькіт».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на фронті, під час несення служби, був важко поранений військовий та музикант, фіналіст «Голосу країни — 12» Давид Маскис.70
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