Уламок досі знаходиться в голові: фронтмен гурту «Роялькіт» про своє поранення та ситуацію на Запорізькому напрямку

Бійці 15-ї бригади Нацгвардії «Кара-Даг» утримують село Мала Токмачка у Запорізькій області, яка весь час знаходиться під ударом окупантів. Захисники впевнені, що не можна втрачати цей населений пункт.

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У новому відео проєкту «Український Свідок» — бійці 15-ї бригади НГУ «Кара-Даг» на Запорізькому напрямку, у складі якої воює фронтмен гурту «Роялькіт» Роман Гаман. Хлопці розповіли про поточну ситуацію на цій ділянці фронту та показали місто Оріхів та село Мала Токмачка, вщент зруйновані росіянами.

Місто Оріхів (фото "Український свідок")

«Будь-який клаптик землі — наш, нікому її віддавати не можна. Це наша українська земля, — розповідає командир гармати з позивним „Грім“. — Але важливо не тільки це: якщо втратити Малу Токмачку, то можливе оточення Роботиного».

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Про штурми на цьому напрямку розповідає «Хорол», командир артилерійського дивізіону бригади. «Росіяни штурмують на мотоциклах, — розповідає військовий. — Буквально вчора була така спроба, яку ми вдало відбили. Знищили кількох бійців та кілька одиниць техніки». У супроводі бійців підрозділу журналісти проєкту їдуть у Малу Токмачку. «Хорол» родом із цього села і разом зі своїми побратимами стоїть тут з березня 2022 року. Росіяни зруйнували його будинок, який ще донедавна був цілим. Наслідки прильоту можна побачити на відео.

Також «Український Свідок» поговорив з Романом Гаманом, лідером музичного гурту «Роялькіт». За кілька днів до інтерв’ю на Youtube-каналі гурту вийшов кліп на пісню «Токмачка». Роман воює у складі 15-ї бригади НГУ на цьому напрямку з січня 2023 року. «Вся моя служба пов’язана із Токмачкою, — каже музикант. — Я воював тільки на цьому напрямку, тут всі мої побратими. Поранення теж сталося у Токмачці».

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Під час бою Роман дістав поранення у голову: уламок потрапив йому у мозок. Музикант каже, що це був унікальний досвід, який варто запам’ятати. «Залетіло прямо в укриття, — згадує Роман. — Звуку не було, тільки кольори спалаху. Я не відчував тіла, я перетворився на точку, яка думає. І вже тоді вирішив, що подібний досвід мало з ким трапляється, він вартий того, щоб його зафіксувати». Знімок його МРТ з уламком, який досі знаходиться у голові бійця, став обкладинкою для нової пісні гурту «Роялькіт».

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Знімок МРТ з уламком (фото "Український свідок")

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на фронті, під час несення служби, був важко поранений військовий та музикант, фіналіст «Голосу країни — 12» Давид Маскис.

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