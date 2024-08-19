У розстебнутому комбезі: амбіційну дочку Тома Круза та Кеті Голмс сфотографували на прогулянці у Нью-Йорку

Відомо, що дочка Тома Круза, яка відмовилася від прізвища свого знаменитого батька, та Кеті Голмс хоче піти слідами своїх батьків. І навіть якщо дівчина на ім'я Сурі не має прямих стосунків зі своїм батьком, не секрет, що у неї є те саме прагнення процвітати й досягати успіху в індустрії, пише marca.com.

ВІДЕО ДНЯ

Сурі насолоджувалася прогулянкою з подругою в Нью-Йорку вдень, коли її помітили фотографи. На ній був короткий синій джинсовий комбінезон з квітковим принтом спереду, одна з лямок якого була розстебнута, і це відкрило її чорний кроп-топ на тонких бретельках.

Дівчина зібрала своє каштанове волосся в недбалий пучок, додавши до свого вбрання невеликі прикраси. На ній були каблучки та сережки, і все це поєднувалося з парою тонких чорних шльопанців і темно-синьою сумкою.

Сурі має переїхати до Піттсбурґа наприкінці цього місяця, оскільки вона буде відвідувати Університет Карнегі-Меллона, і вона дуже хоче почати свою кар'єру в шоубізнесі. Про це говорила і її мати, Кеті Голмс. Вона розповіла журналу Town & Country, що після коледжу Сурі хоче увійти в цей світ, як її батьки, адже Том Круз і Кеті були в індустрії з підліткового віку.

Повідомляється, що дочка Тома і Кеті зацікавлена в кар'єрі у сфері моди або в акторській. Вона вже знялася у шкільній постановці «Сімейки Адамсів», а Кеті вже залучила Сурі до роботи над двома своїми фільмами.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Том Круз розлучається зі своєю партнеркою-росіянкою.

РЕКЛАМА

223

Читайте нас у Facebook