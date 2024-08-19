«Признайтеся собі чесно»: дружина Остапчука відповіла на критику з приводу нянь для майбутньої дитини та розповіла про торт

Вагітна дружина популярного ведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська відповіла фоловерам на закиди щодо того, що вона хоче мати двох нянь для майбутньої дитини. Про це вона повідомила в Instagram.

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Нещодавно Катерина повідомила, що збирається найняти двох нянь для догляду за малюком, які працюватимуть позмінно.

Відповідаючи на запитання підписників, вона зіштовхнулася з коментарем: «Якщо ви так хочете дитину, навіщо вам стільки нянь?».

У відповідь Полтавська дала докладне пояснення, щоб остаточно прояснити свою позицію.

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«Якщо дуже хочете торт, то навіщо йти в заклад, якщо можна самій спекти його, витративши 4 години? Стільки — це скільки? 2 няні, які працюють по черзі?» — запитала блогерка.

Катерина також зазначила, що багатьом жінкам допомагають їхні мами та свекрухи, але у неї такої можливості не буде. Полтавська пояснила, що і її мама, і мама чоловіка працюють і живуть не в Києві.

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«Чому бути справжньою мамою — це обов'язково задовбатися самостійно з дитиною? Признайтеся собі чесно, що ви просто не можете дозволити собі нянь, бо якщо б мали можливість, то були б і няні, і кухар, і прибиральниця, і водій», — резюмувала кохана Остапчука.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Володимир Остапчук повідомив стать своєї майбутньої дитини.

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