Завтра відключень буде більше: як «Укренерго» планує знеструмлювати українців 20 серпня
В Україні через спекотну погоду відновилися відключення світла. 20 серпня з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. Про це повідомили в компанії «Укренеро».
«З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», у понеділок, 19 серпня, графіки відключень електроенергії застосовувались з 17:00 до 21:00.34
Читайте нас у Facebook