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Завтра відключень буде більше: як «Укренерго» планує знеструмлювати українців 20 серпня

18:24 19 серпня 2024
Укренерго

В Україні через спекотну погоду відновилися відключення світла. 20 серпня з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. Про це повідомили в компанії «Укренеро».

«З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у понеділок, 19 серпня, графіки відключень електроенергії застосовувались з 17:00 до 21:00.

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