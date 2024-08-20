Помідори «Красна дівиця» від Наталїї Калніної: розсіл випивається швидше, ніж з’їдаються томати

Кулінарна блогерка Наталя Калніна, яка поділилася рецептом дивовижного лечо без оцту та олії, розповіла, як готує на зиму мариновані помідори під назвою «Красна дівка».

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Вони виходять ароматними, в міру солодкими, а розсіл випивається навіть швидше, чим з'їдаються самі томати.

Господиня дала кількість інгредієнтів на три види банок.

Помідори «Красна дівиця»

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на банку 1,5 л:

цукор — 1,5 ст.л.

сіль — 1,5 ст.л.

лавровий лист — 2 шт

перець горошком — 5 шт

гвоздика — 2 бутони

морквяне бадилля — пучок

часник — 5 зуб

на банку 1 л:

цукор — 1 ст.л.

сіль — 1 ст.л.

лавровий лист — 1 шт

перець горошком — 3 шт

гвоздика — 1 бутона

морквяне бадилля — пучок

часник — 2−3 зуб

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на банку 3 л:

цукор — 3 ст.л.

сіль — 3 ст.л.

лавровий лист — 1−2 шт

перець горошком — 8 шт

гвоздика — 2−3 бутони

морквяне бадилля — пучок

часник — 7−9 зуб.

Приготування:

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Помідори помити. Моркву почистити й нарізати кружальцями. Часник почистити.

На дно стерилізованої банки покласти ботву з моркви, часник, кілька кружальців моркви та спеції.

Покласти помідори й залити окропом.

Прикрити кришками й залишити на кілька хвилин.

Потім злити воду з банок й поставити її на вогонь.

Коли вода закипить додати сіль, цукор та лимонну кислоту.

Закрити банки стерилізованими кришками.

Перевернути банки догори дном, потрясти, щоб цукор та сіль розчинилися й закутати банки. Залишити до повного остигання.

Такі помідори добре зберігаються у шафі за кімнатної температури.

Раніше ми розповідали, як приготувати мариновані помідори з медом, а також помідори на зиму взагалі без жодних спецій та зелені.

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