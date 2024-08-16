Лечо виходить дуже смачним і закінчується ще на початку зими: Наталя Калнина поділилася своїм рецептом популярної закуски

Кулінарка Наталя Калніна, яка нещодавно розповіла, як готує яблучний мармелад, впевнена, що на зиму можна готувати салати та закуски без олії та оцту.

ВІДЕО ДНЯ

Наприклад, так господиня готує популярну закуску лечо.

«Лечо без оцту та олії на смак ніжне-ніжне. Це не просто смачно, а дуже-дуже смачно», — зазначає господиня.

Інгредієнти:

томати — 2 кг

перець — 1,5 кг

сіль — 1,5 ст.л.

цукор — 150г

РЕКЛАМА

Приготування:

Помідори помити, й перекрутити на м'ясорубці.

РЕКЛАМА

Перелити томатну масу у каструлю, поставити на вогонь й варити на невеликому вогні приблизно півтори години.

Червоний та жовтий болгарський перець очистити, нарізати соломкою й додати до томатної маси.

РЕКЛАМА

Як тільки перець закипить, додати цукор, сіль, перемішати й варити 20−25 хвилин.

Оцет не потрібно додавати, оскільки у помідорах достатньо кислоти, тому така заготівля

чудово стоїть навіть у кімнаті.

Готове лечо розкласти по стерилізованих банках й закрутити.

Банки перевернути й закутати до повного остигання.

«З такої кількості продуктів виходить 4 літрові баночки. І трохи залишається на пробу», — додала господиня.

Ми також розповідали, як приготувати квашені помідори на зиму за класичним українським рецептом.

38

Читайте нас у Facebook