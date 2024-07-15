Коригував ракетні удари по Одесі: СБУ затримала агента фсб

В Одесі, де днями затримали військових, які «зливали» фсб локації української ППО, правоохоронці знов затримали зрадника.

За даними спецслужби, агент фсб збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

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Серед пріоритетних цілей ворога були бойові позиції систем ППО, які обороняють повітряний простір обласного центру.

Щоб виявити геолокації українських військ, фігурант на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти.

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Отримані відомості він передавав своєму куратору з росії через анонімний чат у месенджері.

У разі захоплення Одеси ворожий поплічник сподівався за протекції російської спецслужби очолити «будівельне управління» місцевої окупаційної адміністрації.

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Співробітники СБУ затримали ворожого агента на гарячому. Зловмисник перебував поблизу військового об’єкта, де намагався відзняти його периметр.

Зрадником виявився 55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі, який періодично публікував свої прокремлівські коментарі на російських ТГ-каналах.

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Через це чоловік потрапив «до уваги» фсб. У червні цього року його дистанційно завербували.

За місцем проживання затриманого виявлено два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з фсб.

Ворожий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ затримала відразу шістьох російських агентів, котрі коригували удар по Покровську на Донеччині. А днями СБУ знешкодила групу російських диверсантів.

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