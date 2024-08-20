Енергетики уточнили графіки відключень електрики на 20 серпня

В Україні зростає споживання електроенергії через спеку. Вже другу добу поспіль застосовуються графіки відключень електрики.



Сьогодні, 20 серпня, заходи обмеження будуть діяти з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах, повідомили в «Укренерго».

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«У вівторок, 20 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 2,1% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено спекотною погодою у більшості областей України. Вчора, 19 серпня, максимум споживання був на 3,9% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 16 серпня. Це значне збільшення, що орієнтовно дорівнює потужності двох енергоблоків ТЕС. Додати такий обсяг генерації зараз немає змоги через наслідки ударів росіян по електростанціях», — йдеться у повідомленні компанії.

В «Укренерго» уточнили, що через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі сьогодні з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, окрім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб.

А також нагадали, що графіки застосування обмежень у кожному регіоні встановлюють оператори системи розподілу — обленерго. З ними можна ознайомитись на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

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Як повідомлялось, після восьми масованих атак росіян українська енергосистема все ще відновлюється, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Енергетики закликали до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо — в години максимального споживання вранці та увечері.

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«Будь ласка, не вмикайте у цей період кілька потужних електроприладів одночасно», — звернулись енергетики до населення.

Раніше повідомлялось, що 20 серпня з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. А з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно.

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