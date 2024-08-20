41.08 / 41.62 45.34 / 46.05
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Три тисячі гривень компенсації щомісяця: Кабмін затвердив Національний кешбек — як працюватиме програма

15:38 20 серпня 2024
у магазині

Після початку повномасштабного вторгнення не тільки благодійні організації підтримують українців. Сьогодні Кабінет міністрів затвердив програму Національного кешбеку. Вона дозволить українцям отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Приєднатися до програми можна буде через додаток «Дія», де також можна буде перевірити суму нарахованого кешбеку та витратити його на різні послуги.

За отримані кошти можна буде оплатити комунальні послуги, підтримати армію, придбати військові облігації, оплатити транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно та медичні послуги.

РЕКЛАМА

Українські виробники та продавці зможуть зареєструватися в програмі через портал «Дія» та подати перелік товарів. Повноцінний запуск послуги очікується у вересні.

За словами міністра, програма буде реалізована так само просто, як і «ковідна тисяча», без зайвих візитів до держустанов чи банків.

РЕКЛАМА

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко додав, що реалізувати Національний кешбек планують вже з 24 серпня. Він буде діяти до 31 грудня 2025 року.

Фінансувати це все будуть з державного бюджету — 3 млрд у 2024 році і вже 6 млрд у 2025 році.

РЕКЛАМА

«Планується, що кешбек буде нараховуватись в розмірі 10% вартості товарів. Сума кешбеку одному покупцю не може бути меншою, ніж 2 гривень та не може перевищувати 3 тисячі гривень», — зазначив він.

«ФАКТИ» також повідомляли, що сьогодні Верховна рада проголосувала за заборону діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з росією. В народі закон називать «про заборону московської церкви».

163

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Даніела Лареаль Чірінос

Титуловану учасницю п'яти Олімпійських ігор знайшли мертвою у її квартирі: несподівана причина смерті

дівчина

«Сонце» — Дівам, «Туз Мечів» — Стрільцям і «Королева Кубків» — Рибам: Таро-прогноз на вівторок, 20 серпня

помідори у банках

Помідори на зиму без зелені та спецій: мінімум клопоту, а взимку — максимум насолоди

Фацелія

Засійте цією рослиною город після збирання врожаю — і наступного року зберете овочів набагато більше

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту