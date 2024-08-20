«Став на коліна, цілує руку»: відомий композитор вразив спогадами
Відомий композитор Олександр Злотник зізнався, з якими викликами стикається під час великої війни, згадав написання хіта «Гай, зелений гай…» та сказав, коли буде написана головна пісня про російсько-українську війну. Відомо, що зараз автор симфоній, хорових творів, мюзиклів, пісень і музики до багатьох кінофільмів керує Київською муніципальною академією музики імені Р. М. Глієра.
— Я бачу, як страждають і гинуть наші люди, як борються зі злом, яке на нас насунулося, — розповів Олександр у проєкті «Моя історія». - Переживаю за своїх студентів, за вчителів, за викладачів. І для мене це час внутрішньої мобілізації.
На думку Олександра Злотника, кожна культура має свій унікальний напрямок і Україна не виняток. У нас є прекрасна музика, за яку треба боротися, щоб її не розчавили й не знищили. Музикант згадав історію, повʼязану з піснею «Гай, зелений гай», яку у 1982 році він за добу створив разом з Назарієм Яремчуком та Юрієм Рибчинським.
— Я написав рухливу буковинську мелодію і єдине, що попросив: «Юро, у віршах обов'язково мають бути фрази «гай, зелений гай» і «грай, музико, грай!», — розказав Олександр. — І ці слова, звісно, були. Коли Назарій забрав ще гарячі ноти, він одразу сказав: «Все, у мене є шлягер». І що ви думаєте? Через півтора місяця цю пісню вже співав ансамбль «Смерічка». Вона зазвучала всюди. Але одразу ж один дуже відомий поет зі Львова написав вкрай неприємне: «Що це за вірші? Погані дуже!». До нього приєднався музичний критик Іван Лепше: «Що це за музика? Навіщо нам такі югославські інтонації?» І пісню зняли з ефіру. Вона звучала лишень сім днів. Але, знаєте, то був як джин, випущений з пляшки. Пам'ятаю, як в одному ресторані в Чернівцях до мене підійшов керівник, став на коліна, цілує руку. Я кажу: «Ти що робиш?» А він каже: «Дякую тобі, годувальник. Пісню по п'ятнадцять разів за вечір замовляють за гроші». Заробляли люди прекрасно. Розумієте? Якщо є справжня пісня, то знищити її дуже складно. Справжня пісня — вона або пригнічує, або вбиває, або дає силу, або дає віру, або дає впевненість…
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що гурт «Друга ріка» переспівав хіт Назарія Яремчука.
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