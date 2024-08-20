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Шоу-бізнес

«Дуже особисто»: популярна телеведуча заінтригувала зізнанням

15:55 20 серпня 2024
Світлана Леонтьєва

Популярний проєкт «Точка опори» повертається у новому телесезоні. Його ведуча Світлана Леонтьєва зізнається, що влітку майже не відпочивала, а готувала нові випуски інтервʼю з відомими особистостями. Ведуча каже, що багато з того, що вона почула, стало для нею повною несподіванкою, а для героїв — дужє відвертою розмовою.

«Новий сезон проєкту присвячений відвертим розмовам про життя під час війни, стосункам з рідними та близькими, залаштунковим інтригам кіно та театру, — розказала Світлана. — Багато говорили про відмову від російського контенту та створення власного. Це були відверті розмови з Оксаною Забужко, Богданом Струтинським, Вірою Кобзар, Кирилом Стеценком. Буде цікаво, відверто і дуже особисто».

Раніше стало відомо імʼя ведучого нового ігрового шоу.

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