Волонтер з Маріуполя: ранковий телепроєкт змінив склад ведучих

Стартує осінній сезон популярного шоу «Ранок вдома» з новим ведучим — волонтером Денисом Мініним. Він стане партнером акторці Ірині Хоменко. Відомо, що Денис Мінін від початку повномасштабного вторгнення допомагає з евакуацією людей і тварин, у тому числі з окупованих територій.

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«Моя історія з телеканалом „Дім“ розпочалася з сюжету про евакуацію з Маріуполя та інших міст тимчасово окупованих територій, — розповів Денис. — Через місяць мені запропонували стати ведучим ранкового проєкту. Для мене було важливим, що команда приділяє багато уваги тим, хто зараз віддає своє життя на користь інших. Висвітлює діяльність військових, медиків, вчителів, волонтерів. Сьогодні моєю ціллю є згуртованість українців навколо майбутніх змін, допомоги людям, відбудови України та оптимізму».

Друга пара ведучих залишається незмінною — Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський.

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Нагадаємо, Лілія Ребрик повернулась в ефір після народження третьої дитини.

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