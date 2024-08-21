Вночі Україна провела одну з наймасовіших атак дронів на москву (відео)

У столиці країни-агресорки росії, яка лише протягом минулого тижня запустила по Україні понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БПЛА різних типів, вночі теж довелося попрацювати ППО.

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У міноброни рф заявили, що було «знищено 45 БПЛА літакового типу: одинадцять над територією Московської області, двадцять три — над Брянською областю, шість — над Білгородською, три — над Калузькою і два — над Курською областями.

Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що ешелонований захист дозволив успішно відобразити одну з наймасштабніших спроб атакувати столицю росії за допомогою безпілотників за весь час.

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Місцеві паблики пишуть, що «перші вибухи лунали близько 3 години ночі над Подільськом», а далі, до 5 години ранку, «гриміло» кожні 15−20 хвилин.

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Нагадаємо, що днями в росії повідомляли про сильну пожежу на нафтобазі в Ростовській області, яку не можуть загасити.

Фото — скріншот

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