«Свідомий терор»: Зеленський розповів, якою зброєю окупанти обстрілюють мирні міста

Країна-агресор рф має відповісти перед судом за свій цілеспрямований терор проти мирного населення.

Про це своєму Telegram написав президент Володимир Зеленський.

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Очільник Української держави нагадав, що росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і що це свідомий терор.

«Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня», — написав Зеленський.

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Він зауважив, що окупанти вже відповідають за свої дії перед силою наших воїнів.

«Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору», — написав президент.

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Нагадаємо, що в ніч на неділю, 18 серпня, у низці областей було оголошено тривогу через пуски російських дронів-камікадзе типу «шахед». Спочатку окупанти направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Сили ППО збили ці ракети на підльоті до Києва. Також паралельно Київ було також атаковано кількома дронами. А вже пізніше, під час другої хвилі росіяни випустили у бік Києва ймовірно крилаті ракети «іскандер-К». Їх теж було знищено.

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