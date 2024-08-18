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«Свідомий терор»: Зеленський розповів, якою зброєю окупанти обстрілюють мирні міста

13:50 18 серпня 2024
Ліквідація наслідків ворожого удару

Країна-агресор рф має відповісти перед судом за свій цілеспрямований терор проти мирного населення.

Про це своєму Telegram написав президент Володимир Зеленський.

Очільник Української держави нагадав, що росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і що це свідомий терор.

«Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня», — написав Зеленський.

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Він зауважив, що окупанти вже відповідають за свої дії перед силою наших воїнів.

«Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору», — написав президент.

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Нагадаємо, що в ніч на неділю, 18 серпня, у низці областей було оголошено тривогу через пуски російських дронів-камікадзе типу «шахед». Спочатку окупанти направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Сили ППО збили ці ракети на підльоті до Києва. Також паралельно Київ було також атаковано кількома дронами. А вже пізніше, під час другої хвилі росіяни випустили у бік Києва ймовірно крилаті ракети «іскандер-К». Їх теж було знищено.

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