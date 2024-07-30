«Навіть не уявляєте, наскільки це смачно»: рецепт «велятинської дзями» — страви, яка встановила рекорд України

Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше розповідала, як приготувати страву під назвою «Фальшивий заєць», поділилася рецептом «Велятинської дзями» — страви, яку готують мешканця села Велятиного Закарпатської області.

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На своїй сторінці у соцмережах Мирослава розповіла, що рецептом ціїє страви з нею поділилася підписниця. До речі, мешканці Велятиного встановили національний рекорд України, зваривши 5862 літри дзями.

Інгредієнти: Курячі крильця та стегна — 3 шт. та 2 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Сметана домашня (або 30%) — 250 г (на 1,5 л готового бульйону)

Борошно — 0,5 ст. л.;

Кукурудзяна крупа — 0,5 ст.л.;

Петрушка;

Сіль/перець. Приготування: РЕКЛАМА Курячі стегна та крила промити, цибулю і моркву почистити.

У каструлю налити воду, покласти крила, стегна, цілу цибулю, моркву, посолити. Варити бульйон на повільному вогні орієнтовно 1,5 години;

З готового бульйону вийняти м'ясо та овочі (курку зʼїдаєте, цибулю викидаєте). Моркву нарізати дрібними кубиками, нарізати петрушку.

Сметану змішати з борошном і кукурудзяною крупою, додати у бульйон, швиденько розмішуючи віничком до однорідності, та поставити прокипіти 2−3 хв;

Зняти дзяму з вогню, додати моркву, петрушку, чорний мелений перець, перемішати. Розлити по кружках та пити!

«Це така смачна страва, що ви собі не можете уявити! Дзяма смакує зі свіжим хлібчиком і її можна їсти як гарячою, так і холодною», — додає Мирослава.

Раніше Пекарюк ділилася своїм рецептом малосольних огіркив, які засолюють з додаванням чорного хлібу.

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Фото — скріншот

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