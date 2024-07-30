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«Навіть не уявляєте, наскільки це смачно»: рецепт «велятинської дзями» — страви, яка встановила рекорд України

17:22 30 липня 2024
Велятинська дзяма

Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше розповідала, як приготувати страву під назвою «Фальшивий заєць», поділилася рецептом «Велятинської дзями» — страви, яку готують мешканця села Велятиного Закарпатської області.

На своїй сторінці у соцмережах Мирослава розповіла, що рецептом ціїє страви з нею поділилася підписниця. До речі, мешканці Велятиного встановили національний рекорд України, зваривши 5862 літри дзями.

Інгредієнти:

  • Курячі крильця та стегна — 3 шт. та 2 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Сметана домашня (або 30%) — 250 г (на 1,5 л готового бульйону)
  • Борошно — 0,5 ст. л.;
  • Кукурудзяна крупа — 0,5 ст.л.;
  • Петрушка;
  • Сіль/перець.

Приготування:

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  • Курячі стегна та крила промити, цибулю і моркву почистити.
  • У каструлю налити воду, покласти крила, стегна, цілу цибулю, моркву, посолити. Варити бульйон на повільному вогні орієнтовно 1,5 години;
  • З готового бульйону вийняти м'ясо та овочі (курку зʼїдаєте, цибулю викидаєте). Моркву нарізати дрібними кубиками, нарізати петрушку.
  • Сметану змішати з борошном і кукурудзяною крупою, додати у бульйон, швиденько розмішуючи віничком до однорідності, та поставити прокипіти 2−3 хв;
  • Зняти дзяму з вогню, додати моркву, петрушку, чорний мелений перець, перемішати. Розлити по кружках та пити!

«Це така смачна страва, що ви собі не можете уявити! Дзяма смакує зі свіжим хлібчиком і її можна їсти як гарячою, так і холодною», — додає Мирослава.

Раніше Пекарюк ділилася своїм рецептом малосольних огіркив, які засолюють з додаванням чорного хлібу.

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Фото — скріншот

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