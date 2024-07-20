Страховий стаж: чи вигідно його купувати і в якому разі він обійдеться вдвічі дорожче

Чинне українське законодавство передбачає, що якщо немає хоча б мінімальних внесків ЄСВ, страховий стаж не нараховується. З 2004 року такий стаж підтверджується вже не трудовою книжкою, а даними про сплату внесків, пише «На Пенсії».

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Пенсійний експерт Сергій Коробкін розповів, що зараз місяць стажу фактично коштує 1760 грн. Це 22% від мінімальної зарплати, яка з 1 квітня становить 8000 грн. Зазвичай цей внесок сплачує працедавець. Внесок може бути і більший за мінімальний, все залежить від розміру зарплати, що також позначається на рівні майбутньої пенсії.

Якщо людина не працює, але має дохід або, наприклад, працює за кордоном і внески із цієї зарплати не сплачує, то вона може укласти договір із Пенсійним фондом України про добровільну сплату внесків.

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Це можна зробити на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Таким чином майбутній пенсіонер регулярно перераховуватиме певну суму, заробляючи собі стаж.

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За словами Коробкіна, трапляються випадки, коли людині, наприклад, незабаром виповниться 60 років, але стажу для своєчасного призначення пенсії явно не вистачає. Тоді можна придбати стаж за попередні роки, там, де людина мала прогалини в трудовій діяльності.

Однак такий стаж коштуватиме вдвічі дорожче, тобто місяць минулого стажу коштуватиме вже щонайменше 3 520 грн, а рік стажу в такому разі коштуватиме понад 42 тисячі гривень. Тут варто задуматись, чи варто витрачати такі кошти, щоби потім вчасно оформити пенсію.

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Тобто, якщо у вас є заощадження, але немає стажу, можливо варто просто жити на ці заощадження і не розраховувати на пенсію, на що все частіше натякають в уряді останнім часом.

Якщо для виходу на пенсію не вистачає зовсім небагато стажу, вклавши певну суму, можна розраховувати, що держава вам до кінця життя платитиме щомісяця хоча б невелику пенсію.

Тут уже, як у казино — можна зробити ставку, але прожити після пенсії кілька років і в плюс не вийти, тобто залишити значну частину пенсії державі.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому не можна продати «зайвий» страховий стаж.

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