Салат зі свіжих і маринованих огірків з помідорами: ідеально для спекотних днів
Салат з огірків і помідорів, посипаний кропом, цибулею і змішаний з вершками — літня класика. Щоб такий салат не набрид, додають ще й маринований огірок — результат виходить дуже хороший, пише кулінарне видання Receptes.
Інгредієнти:
- свіжі огірки
- мариновані огірки
- помідори
- кріп
- зелена цибуля
- сметана
- сіль
Приготування:
Обидва види огірків і помідорів нарізати. Перекиньте в миску. Подрібніть зелень і додайте до овочів. Додаємо сметану, додаємо сіль за смаком, перемішуємо і готово!
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