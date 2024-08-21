Салат зі свіжих і маринованих огірків з помідорами: ідеально для спекотних днів

Салат з огірків і помідорів, посипаний кропом, цибулею і змішаний з вершками — літня класика. Щоб такий салат не набрид, додають ще й маринований огірок — результат виходить дуже хороший, пише кулінарне видання Receptes.

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Інгредієнти: свіжі огірки

мариновані огірки

помідори

кріп

зелена цибуля

сметана

сіль

Приготування:

Обидва види огірків і помідорів нарізати. Перекиньте в миску. Подрібніть зелень і додайте до овочів. Додаємо сметану, додаємо сіль за смаком, перемішуємо і готово!

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Для заготовки на зиму нагадаємо рецепт помідорів з базиліком і часником без стерилізації.

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