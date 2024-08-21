Рада ратифікувала Римський статут МКС: що це означає для України

Україна, яку раніше закликали ратифікувати Римський статут, здійснила цей крок.

Як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, за ратифікацію міжнародного договору, яким було засновано Міжнародний кримінальний суд, проголосував 281 нардеп.

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За його словами, Римський статут визначає порядок роботи суду, а також визначає, які злочини підпадають під його юрисдикцію.

Що на практиці це означає для України:

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Ратифікація Римського статуту надасть Україні змогу ще ефективніше карати росіян за їхні злочини.

Виконано одну з ключових євроінтеграційних вимог.

Постраждалим від російських злочинів українцям суттєво спростяь процес отримання доступу до Цільового фонду МКС. Відповідно, підвищаться шанси на отримання компенсації.

Україна отримає вплив та права в МКС, вона матиме змогу брати участь у виборах суддів МКС та висувати свого кандидата.

Водночас злочини громадян України або скоєні на нашій території стають підсудними суду в Гаазі. Втім, набуття чинності цим положенням відтерміновано на кілька років. «Україна ратифікувала Римський статут із окремою заявою, згідно з якою протягом 7 років після набрання чинності, „Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту“. Зважаючи на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, вчинені на її території, прокурори МКС вже можуть проводити розслідування, але є норма відтермінування інших дій МКС, зокрема, щодо вручення ордерів і переслідувань громадян України», — додала його колега Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт російського президента владіміра путіна, який має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Його можуть затримати на території країн, які ратифікували Римський статут.

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Фото з Вікіпедії

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