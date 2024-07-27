Прем'єр-міністр Індії Моді, якого критикував Зеленський, відвідає Україну

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після нещодавнього візиту в москву відвідає Київ. Це стане його першим візитом до охопленої війною країни від початку російського вторгнення у 2022 році. Кілька джерел у дипломатичних колах Делі підтвердили, що візит відбудеться, найімовірніше, 23 серпня. Хоча все ще перебуває в процесі підготовки. Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Моді та запросив індійського лідера відвідати його країну, пише видання Wionews.

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В липні відбувся обмін думками на високому рівні між двома сторонами. Голова Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) та МЗС Індії Джайшанкар провів телефонні переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а директор Агенції нацбезпеки Індії Аджит Довал — з главою ОП Андрієм Єрмаком.

Після переговорів голова МЗС Джайшанкар написав у соціальних мережах, що переговори були присвячені «подальшому розвитку наших двосторонніх відносин».

Прем'єр-міністр Моді зустрівся із Зеленським у червні в Італії на полях саміту G7. Під час цієї зустрічі обидві сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, причому індійський прем'єр наголосив на «діалозі та дипломатії». Прем'єр-міністр підтвердив, що «Індія продовжуватиме робити все, що в її силах, для підтримки мирного врегулювання».

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Це була друга особиста зустріч двох лідерів з часу повномасштабної війни — перша відбулася минулого року на полях G7 в Японії.

Оскільки світові лідери, що їхали до України, через закриття повітряного простору летіли через Польщу, очікується, що прем'єр-міністр Моді напередодні свого візиту в Київ також може зупинитися в Варшаві та провести розмову з польським керівництвом, включаючи прем'єр-міністра Дональда Туска.

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Додамо, що прем'єр Індії здійснив візит до росії та обіймався з путіним саме в день удару рф по «Охматдиту». Зеленський відреагував на такий вчинок індійського політика, нагадавши про те, що у день його зустрічі з диктатором путіним російська ракета «влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, поціливши по маленьких онкохворих».

Раніше повідомлялося, що під час візиту до москви прем’єр Індії в розмові з путіним порушив неприємне питання про війну.

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