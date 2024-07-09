Під час розмови з путіним прем’єр Індії порушив неприємне питання про війну, — ЗМІ

росія вирішила звільнити всіх індійців, які служать в російській армії, після того, як прем'єр-міністр Нарендра Моді підняв це питання з президентом путіним під час свого візиту до москви, повідомили джерела.

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Щонайменше двоє індійців загинули у війні росії проти України, а десятки застряглих у зоні бойових дій стверджують, що їх обманом змусили брати участь у бойових діях. Прем'єр-міністр Моді, який перебуває в москві з дводенним візитом, підняв це питання на приватній вечері, влаштованій путіним.

Вважається, що близько двох десятків індійців були змушені брати участь у війні проти України після того, як агенти обманом заманили їх до країни під приводом отримання високооплачуваної роботи. Вірусне відео на початку цього року показало групу чоловіків з Пенджабу і Хар'яни, одягнених в армійську форму, які стверджували, що їх обманом змусили воювати в Україні і просили про допомогу.

У березні уряд заявив, що «рішуче» взявся за їх дострокове звільнення.

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«Проти агентів і недобросовісних елементів, які завербували їх під фальшивими приводами і обіцянками, були розпочаті рішучі дії», — заявили чиновники.

Індійські спецслужби також провели рейди і викрили мережу, яка займалася переправленням індійців до росії. Під час рейдів з'ясувалося, що ці фірми відправили до росії щонайменше 35 індійців, хоча один з чиновників сказав, що неясно, чи всіх їх змусили воювати.

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Раніше повідомлялося, що Індія більше не вважає росію надійним постачальником боєприпасів.

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