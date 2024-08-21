Прибираємо ванну кімнату: ці секрети зроблять легкою найважчу роботу
Попри те, що ванні кімнати є особливо неприємним місцем з погляду наявності мікробів і бактерій, насправді це приміщення прибирати чи не найпростіше, оскільки ви можете дотримуватися певного «протоколу», пише southernliving.com.
Перший крок очевидний: поверніть усе на свої місця. Переконайтеся, що на всіх поверхнях немає сторонніх засобів для волосся, макіяжу, зубних щіток тощо. Ваші стійки, душ і ванна мають бути повністю чистими та готовими до витирання. Приберіть також рушники (це чудовий шанс освіжити та замінити брудні рушники для рук і килимки!).
Після того, як ви прибрали великі предмети, час для найменш улюбленого кроку — видалення всього волосся (людського, шерсті домашніх тварин тощо) з підлоги та поверхонь ванної кімнати. Використовуйте порохотяг або мітлу, щоб переконатися, що на поверхнях немає волосся та іншого сміття, щоб засоби, які ви використаєте пізніше, були найефективнішими.
Далі розбризкайте мийно-дезінфікуючий засіб в душі, обробіть ванну та раковини, але не витирайте його. Поки спрей подіє на бактерії у вашій ванній кімнаті, ви виконаєте інші кроки для досягнення максимальної ефективності. Не забудьте розпорошити всередину раковини, а також на змішувач. Якщо ви виконуєте дуже ретельне прибирання, зніміть сидіння унітаза з чаші, щоб переконатися, що засіб потрапить у щілини, які важко очистити. Але не змивайте воду в туалеті — нехай ваш мийний розчин зробить важку роботу за вас.
Поки хімія наполегливо працює над видаленням бруду, почніть прибирати пил. Дотримуйтесь такого правила: від високого до низького. Почніть з освітлювальних приладів, а потім скористайтеся засобом для чищення скла, щоб витерти будь-які плями чи засохлу зубну пасту з дзеркал.
Поки ви цим займалися, дезінфікуючий засіб у вигляді спрею мав час попрацювати з мильним нальотом і засохлими плямами з поверхонь, на які він був розпилений. Використовуючи м'яку щітку, знову пройдіться зверху вниз. Починаючи з душу, протріть стіни, фурнітуру та підлогу. Помийте теплою водою.
Нарешті візьміться за унітаз. Протріть дезінфікуючими серветками зовнішню поверхню унітаза, бачка та за сидінням, використовуючи подвійну силу очищення (дезінфікуючий спрей + серветки), щоб переконатися, що все виблискує.
Не забудьте про приладдя для прибирання. Вам здається, що чистити його надто складно? Можливо, але так ви будете впевнені кожного разу, коли користуєтеся туалетною щіткою, у вас все чисте й готове до роботи.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як прочистити душову каналізацію та запобігти появі неприємного запаху.
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