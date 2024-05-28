Як прочистити душову каналізацію та запобігти появі неприємного запаху: простий і дешевий засіб

Душова кабіна і ванна кімната — приміщеня у будинку, які слід прибирати особливо часто. Засмічення душової кабіни — це неприємність. Можливо, надлишок мильної піни, злиплі волоски або пліснява забивають труби і спричиняють неприємний запах з душової кабіни. Незалежно від причини, ця проблема не зникне сама по собі, і її потрібно вирішувати негайно. На щастя, більшість засмічень і неприємних запахів легко усунути, якщо знати, як правильно прочистити душову каналізацію. Видання Real Simple розповідає про дієвий спосіб, як прочистити злив для ванни або душу, щоб він перестав засмічуватися або неприємно пахнути.

ВІДЕО ДНЯ

Щоб уникнути засмічення зливів для ванни та душу, потрібно щомісяця прочищати душову каналізацію, видалити волосся і мильний осад, що застрягли в ній. Якщо душовою кабіною користуються кілька людей з довгим волоссям, ще краще чистити злив раз на два тижні.

Засмічення, яке є причиною неприємних запахів, слід видаляти якомога швидше за допомогою вантуза для унітазу, зливної змійки або спеціального розчину. Якщо його не виявилось під рукою, то смердючі зливи можна легко прочистити за допомогою побутових засобів, таких як харчова сода, білий оцет або хлорний відбілювач.

Після видалення зі зливу сміття вантузом для унітазу промийте злив ванни або злив душової кабіни харчовою содою та оцтом. Вони ефективні для видалення мильної піни, яка покриває дренажні лінії, змушуючи воду по них текти повільно. Швидке промивання каналізації щомісяця також допоможе зменшити запах бактерій, які можуть розмножуватися в мильній піні.

РЕКЛАМА

Для приготування розчину потрібно 1 склянка харчової соди, 1 склянка оцту, 4 склянки кип'яченої води. Спочатку потрібно вилити 4 склянки кип’ятку в каналізаційну трубу, з якої смердить. Якщо у вас труби з ПВХ, використовуйте гарячу воду з-під крана, а не окріп. Потім засипати склянку соди і залити її склянкою оцту. Будьте готові до невеликого булькання і шипіння. Дайте суміші подіяти щонайменше 10 хвилин, потім промийте злив великою кількістю гарячої води. РЕКЛАМА

Раніше повідомляли, чому не варто прочищати засмічені каналізаційні труби окропом.

РЕКЛАМА

146

Читайте нас у Facebook