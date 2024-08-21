«Що по Дмитруку?»: користувачі соцмереж обурені бездіяльністю генпрокурора Костіна і вимагають його відставки

Після низки скандальних заяв православного нардепа Артема Дмитрука користувачі соцмереж обурились відсутністю реакції голови Офісу генпрокурора Андрія Костіна. Від нього вимагають перестати покривати одіозного депутата або піти у відставку.

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Нагадаємо, Дмитрук був одним з одиниць депутатів, які розкритикували рішення Верховної Ради щодо заборони діяльності російської православної церкви в Україні. Він також поширює пропагандистські наративи щодо дій Сил оборони в Курській області, буцімто українські військові «мародерять» і «знущаються над цивільними».

Реакції від Офісу генерального прокурора на ці вислови так і не надійшло. Натомість голова ОГПУ Костін у соцмережі Х (Twitter) опублікував допис, в якому повідомив, що вітає ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Допис наразі зібрав майже тисячу гнівних коментарів. Переважна більшість з них стосується бездіяльності щодо Дмитрука.

«Дмитрука довго будете покривати?» — відповів Костіну відомий блогер Ігор Лаченков. Пізніше у своєму телеграм-каналі він написав, що після такої ганьби «треба змінювати генерального прокурора». Цей допис зібрав пів мільйона переглядів.

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Схожі коментарі залишили сотні інших обурених користувачів Х:

«Ок. Як справи з притягненням до відповідальності проросійських депутатів — Шевченко, Дмитрук, Куницький? Пане Костін, ви не дуже втомилися на цій посаді».

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«Він (Дмитрук) поки ще в Україні, коли ця гнида звалить за кордон, тоді ви відкриєте заочну справу? Щоб завтра була справа, інакше будемо писати петицію на ваше звільнення».

«Що по Дмитруку, пане генпрокурор? Чи ви не прокурор?»

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«А ми хочемо привітати вірне рішення по Дмитруку, але його досі немає».

Найчастіше користувачі залишали коментарі з питанням до генпрокурора: «Що по Дмитруку?».

«Пане Костін, а ви служите українському народові чи Дмитруку? Чи може з цією посадою ви не справляєтесь і пора піти, щоб зайняла людина, яка буде за закон».

«Якщо Дмитрука не буде покарано, то можна ініціювати петицію про ваше звільнення. Агов, ми що в рашке знаходимося чи де ще закон не писан? Може почнете щось робити?».

«Що по Дмитруку, або його, або разом з ним, чи як?».

«А щось важливе будете робити, як там Куніцький та Дмитрук після нападу на військового?».

«Дмитрук не жме тобі?».

«А рішення по Дмитруку будуть? Чи тільки нікому не потрібні пісюльки будете постити? Не хочете підтримати ініціативу народу України? Якщо не хочете, може тоді складете свої повноваження для тих, хто буде виконувати свій обовʼязок на посту?».

«Довго ще буде продовжуватись ваша бездіяльність відносно Дмитрука?».

Як раніше повідомляли ЗМІ, в жовтні 2023 року щодо депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького зареєстрували кримінальні провадження через побиття військового ЗСУ у Києві.

Раніше про те, що генеральний прокурор України Андрій Костін ігнорує діяльність нардепа Артема Дмитрука, який фігурував у численних скандалах і є відомим поборником московського патріархату в Україні, писав блогер і волонтер Ігор Лаченков.

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