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Політика

Справа Коломойського на 5,3 млрд гривень: досудове розслідування завершене

18:52 21 серпня 2024
Ігор Коломойський

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомили у відомстві.

«Детективи Бюро економічної безпеки України виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення», — йдеться у повідомленні.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

«Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн», — повідомили у відомстві.

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Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

«Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував. Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення», — повідомили в Бюро економічної безпеки України.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно ДБР оголосило підозру бізнес-партнеру Коломойського.

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