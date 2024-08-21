На які пільги з оплати «комуналки» може розраховувати УБД, який мешкає у гуртожитку: роз'яснення Пенсійного фонду

В Пенсійному фонді України пояснили, які пільги на житлово-комунальні послуги можуть призначити учаснику бойових дій, який проживає в гуртожитку.

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«Правила надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема учасникам бойових дій, регламентуються Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373», — йдеться у поясненні.

Перелік житлово-комунальних послуг і платежів, на оплату яких надаються пільги, визначено пунктом 1 Порядку. Основні послуги та платежі, на які надаються пільги:

• житлова послуга — послуга з управління багатоквартирним будинком;

• комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;

• плата за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг.

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«Для призначення пільг особа має бути на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, та звернутися до органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою про надання пільг за встановленою формою. У заяві заповнюються в тому числі дані щодо тих житлово-комунальних послуг, якими пільговик користується, назва та особовий рахунок організації, що надає послуги. Під час опрацювання документів територіальні управління Пенсійного фонду України направляють до управителів будинків, надавачів послуг запит для підтвердження розміру внесків/платежів на оплату витрат на управління будинком, цін і тарифів на послуги. Після отримання відповідей відомості перевіряються та приймається рішення про призначення пільг. Враховуючи зазначене, якщо організація, що здійснює управління гуртожитком, надасть на запит територіального управління Пенсійного фонду України інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, якими ви користуєтесь як мешканець гуртожитку, а також про ціни і тарифи на ці послуги, то саме на них можуть бути призначені пільги», — пояснили в ПФУ.

Як писали «ФАКТИ», родичі УБД можуть замість нього подати заяву на пільгу щодо оплати «комуналки».

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