Захиснику відмовили у безплатному проїзді: адвокат пояснив, чи є за це відповідальність

В Україні учасники бойових дій мають певні пільги, в тому числі на проїзд. Але періодично стається так, що їм у цій пільзі відмовляють перевізники. Часто мотивують це тим, що їм не відшкодовують гроші за такі перевезення. Попри те, що з компенсаціями дійсно бувають проблеми, це не є підставою, аби учасникам бойових дій відмовляли. Як відстояти своє право на пільговий проїзд, розповів адвокат Олександр Головченко.

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«Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, — пояснює юрист. — Якщо перевізник відмовляє в проїзді попри наявність посвідчення учасника бойових дій, потрібно з’ясувати назву та контактні дані перевізника (інформація, як правило, зазначається в інформаційних матеріалах, розміщених біля водія), власне ім’я водія. Після того записати номер транспортного засобу, час та маршрут поїздки. Раджу зберегти квиток, у разі звернення до суду подбати про наявність свідків відмови у безоплатному проїзді».

Після того адвокат радить написати заяву у трьох примірниках: до Національної поліції; до Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека); до органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут.

«До заяви обов'язково додайте копію посвідчення УБД і копію проїзного квитка. За відмову у безоплатному проїзді передбачена адміністративна відповідальність за ст. 133−1 КУпАП, — продовжує адвокат. — Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян — тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

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Отримати сатисфакцію можна в судовому порядку. Можна не лише покарати перевізника, але й повернути свої гроші. Відповідна судова практика є. Зокрема, у аналогічній справі суд став на бік ветерана: визнав дії перевізника неправомірними, вирішив стягнути на користь позивача 290 грн як компенсацію за придбаний квиток та ще 1000 гривень за заподіяну шкоду".

Раніше адвокат пояснив, як учасникам бойових дій та їхнім дітям скористатися пільгами на освіту.

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