Без оцту та кислоти: Наталя Калніна розповіла, як приготувати бланшировані помідори у власному соку
Відома кулінарка Наталя Калніна, яка має безліч простих та цікавих рецептів томатів на зиму, запропонувала приготувати ще й бланшовані помідори без оцту та кислоти у власному соку.
Калніна зазначає, що за таким рецептом приготувала вперше. Помідори вийшли чудові, дуже і дуже смачні. Вона взяла цей рецепт на замітку й буде готувати й далі.
Інгредієнти на 1 банку об'ємом 1л:
помідори — 1кг
сіль — 1 ч.л.
цукор — 3ч.л.
часник — 4−5 зуб
кріп — за смаком та побажанням
Приготування:
У каструлі закип'ятити воду, вимкнути вогонь й опустити в окріп помідори.
Закрити кришкою й залишити приблизно на 4 хвилини.
Потім помідори витягти й опустити у холодну воду. Це зупинить термообробку овочів.
На томатах зробити надріз навхрест, зняти шкірку.
У невеликій мисці змішати сіль, цукор.
На дно банки покласти порізаний часник, кріп, додати трохи солі з цукром та вкласти помідори.
Помідори перемежовувати з сіллю з цукром.
Зверху висипати сіль та цукор, що залишилися. Залити холодною водою.
Накрити банки кришками й поставити стерилізувати на 20 хвилин.
Зберігати такі помідори можна за кімнатної температури.
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