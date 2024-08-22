Без оцту та кислоти: Наталя Калніна розповіла, як приготувати бланшировані помідори у власному соку

Відома кулінарка Наталя Калніна, яка має безліч простих та цікавих рецептів томатів на зиму, запропонувала приготувати ще й бланшовані помідори без оцту та кислоти у власному соку.

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Калніна зазначає, що за таким рецептом приготувала вперше. Помідори вийшли чудові, дуже і дуже смачні. Вона взяла цей рецепт на замітку й буде готувати й далі.

Інгредієнти на 1 банку об'ємом 1л:

помідори — 1кг

сіль — 1 ч.л.

цукор — 3ч.л.

часник — 4−5 зуб

кріп — за смаком та побажанням

Приготування:

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У каструлі закип'ятити воду, вимкнути вогонь й опустити в окріп помідори.

Закрити кришкою й залишити приблизно на 4 хвилини.

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Потім помідори витягти й опустити у холодну воду. Це зупинить термообробку овочів.

На томатах зробити надріз навхрест, зняти шкірку.

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У невеликій мисці змішати сіль, цукор.

На дно банки покласти порізаний часник, кріп, додати трохи солі з цукром та вкласти помідори.

Помідори перемежовувати з сіллю з цукром.

Зверху висипати сіль та цукор, що залишилися. Залити холодною водою.

Накрити банки кришками й поставити стерилізувати на 20 хвилин.

Зберігати такі помідори можна за кімнатної температури.

Ми розповідали, як приготувати мариновані помідори з медом, а також помідори на зиму взагалі без жодних спецій та зелені.

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