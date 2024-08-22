Кидають одне в одного подушки: стало відомо, як сваряться Кейт Міддлтон і принц Вільям

Багато британців співчувають королівській родині через випробування, з якими їй довелось зустрітися. Крім того, вони радіють кожній появі на публіці Кейт Міддлтон, принца Вільяма та їхніх дітей. Дійсно, хіба можна не симпатизувати таким милим і привітним людям?

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Однак, як виявилося, стосунки між подружжям далекі від ідеальних. Днями співробітник Кенсінгтонського палацу у розмові з журналістами The Mirror розкрив подробиці взаємин між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. За словами анонімного джерела, подружжя «по-справжньому свариться».

Цю інформацію виданню підтвердив і королівський експерт Том Куїнн.

«Одна людина, яка працювала у Кенсінгтонському палаці, сказала мені, що у них [Вільяма та Кейт] бувають конфлікти. Це не ідеальний шлюб. Вони мають жахливі сварки», — заявив королівський експерт.

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Як стверджує Том Куїнн, і у Кейт Міддлтон, і у принца Вільяма непростий характер. Біограф додав, що «великий стрес для них полягає у тому, що вони постійно оточені палацовими помічниками».

При цьому королівський експерт зазначив, що подружжя спромоглося знайти спосіб вирішення конфлікту і завжди тримає ситуацію під контролем.

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«В той час, як деякі пари сваряться і кидають одна в одну важкі вази, Вільям і Кейт кидають одне в одного подушки. Це завжди перебуває під контролем. Ситуація не загострюється. Сварка не стає все більше і більше», — наголосив Том Куїнн.

Тобто, саме завдяки киданню подушок майбутнім королю і кролеві вдається «зірвати злість» і «випустити пар», не переходячи до справжніх образ і навіть бійок.

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Співрозмовник видання також розповів, що Кейт Міддлтон та принц Вільям «дуже рідко скаржаться, а коли скаржаться, то завжди в міру», і їм простіше вирішити конфлікти, оскільки вони залишаються закритими людьми.

Нагадаємо, на честь закінчення Олімпійських ігор у Парижі з подякою команді з Великобританії Кейт Міддлтон та принц Вільям записали відеозвернення, яке викликало захоплення у більшості британців.

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