Трамп за куленепробивним склом різко пройшовся по Байдену, подружжю Обама та Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, який нещодавно дав інтерв’ю Ілону Маску, 21 серпня в Північній Кароліні провів перший після замаху у липні мітинг просто неба — він виступив за куленепробивним склом. Захід був присвячений національній безпеці. Про це повідомляє агентство АР.

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«У 2016 році Трамп здобув перемогу в Північній Кароліні з комфортною перевагою. Чотири роки тому цей штат забезпечив колишньому президенту найбільшу перемогу в масштабах штату, і у 2024 році він знову вважається ключовим полем битви», — пише АР.

Перед тим, як Трамп приземлився в Ешборо, його літак здійснив обліт місця мітингу. Натовп вибухнув радісними вигуками.

Трамп говорив з-за трибуни, оточеної куленепробивним склом, яке утворило захист довкола колишнього президента Америки.

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Це частина посилених кроків, спрямованих на забезпечення його безпеки після стрілянини у Пенсильванії 13 липня.

По периметру також були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни і перекрити лінії обстрілу. На дахах чергували снайпери.

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Під час виступу, говорячи про політику, Трамп назвав свого попередника Барака Обаму «огидним» за його коментарі напередодні ввечері на Національному з’їзді Демократичної партії.

Це стало відповіддю на заяви Барака та Мішель Обам, які на з’їзді демократів 20 серпня різко висловилися щодо Трампа.

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«Його обмежений і вузький погляд на світ змусив його відчути загрозу через існування двох працьовитих, високоосвічених, успішних людей, які випадково були чорношкірими», — сказала Мішель Обама.

Барак Обама висміяв одержимість Трампа розмірами своїх натовпів і назвав Трампа «78-річним мільярдером, який не перестає скиглити про свої проблеми відтоді, як дев’ять років тому він спустився на своєму золотому ескалаторі».

«Це був постійний потік нарікань і образ, які стали ще гіршими тепер, коли він боїться програти Камалі», — сказав Барак Обама.

У своїх коментарях Трамп висміяв Камалу Гарріс (кандидатка на посаду президента від демократів на заміну Джо Байдену. — Авт.) як «найрадикальнішу ліву людину, яка коли-небудь балотувалася на високу політичну посаду в нашій країні».

Дональд Трамп також звинуватив президента Джо Байдена і віцепрезидентку Камалу Гарріс у виведенні військ з Афганістану, а також у війнах в Україні та на Близькому Сході. Також він неодноразово повертався у своєму виступу до з’їзду демократів у Чикаго, де Трампа назвали загрозою для країни, якщо він повернеться в Білий дім.

Трамп також пообіцяв значні інвестиції в збройні сили і заявив, що розпочне найбільший в історії країни набір військовослужбовців у мирний час.

Нагадаємо, раніше директор ФБР висловив сумнів, що під час стрілянини на мітингу вухо Дональда Трампа постраждало від кулі.



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