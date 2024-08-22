«Її реальну задачу знає з десяток людей в світі. І вона, ймовірно, може нам дуже не сподобатись»: військовий про Курську операцію

Минуло два тижні від початку Курської операції Сил оборони на території росії. Станом на 20 серпня українська армія захопила понад тисячу квадратних кілометрів ворожої території та 93 населені пункти. В інформаційному просторі з’явилося чимало версій щодо кінцевої мети цієї операції. Колишній депутат Харківської міськради, підприємець, а нині офіцер Збройних сил Сергій Могила назвав такі теорії «підняттям переглядів та рейтингу оповідача». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

ВІДЕО ДНЯ

«Вам треба визнати простий факт — мета операція невідома широкому загалу. Про оці всі відведення військ противника з інших напрямків і тому подібне можете не слухати. Це не відповідає дійсності бо ****рашка має величезний загальновійськовий та оперативний резерви. Легше не стало ніде. Ба більше, збільшення лінії бойового зіткнення негативно впливає на нас. Мова про банальну щільність бойових порядків на кілометр фронту», — написав Могила.

Розповіді «експертів» та інфоциган військовий назвав просто розповідями для підняття охоплень.

«Будь-який блогер, „експерт“, інфоциган розказують вам про поповнення обмінного фонду, відведення резервів, обмін територіями — це все не більше, ніж підняття переглядів та рейтингу оповідача. Мета операції невідома і військовим. Її реальну задачу знає з десяток людей в світі. І вона, ймовірно, може нам дуже не сподобатись. Тому обговорювати здогадки та нісенітниці „експертів“ у відставці немає жодного сенсу. Допомагайте ЗСУ, а там побачим», — додав Могила.

РЕКЛАМА

Раніше експерт та військовий Віктор Андрусів писав про підсумки дев'яти днів операції ЗСУ: «Є небезпека застрягти в боях у Курській області».

РЕКЛАМА

209

Читайте нас у Facebook